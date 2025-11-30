Fortalecen economía familiar en Saltillo con Expo Centros Comunitarios

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Fortalecen economía familiar en Saltillo con Expo Centros Comunitarios
    Asistentes recorrieron los stands de bisutería, manualidades y repostería elaborados por alumnos de los centros comunitarios de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El Municipio brindó un espacio para que los participantes de cursos y talleres comercialicen sus productos elaborados en los centros

La exposición, organizada con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, permitió a los asistentes adquirir una variedad de productos, incluyendo bisutería, manualidades, repostería, artículos de cocina, productos de belleza, trabajos de uñas, así como prendas confeccionadas en los cursos de corte y confección.

Gabriela Montemayor González, titular de Centros Comunitarios, destacó que estas actividades reflejan el compromiso del alcalde para fortalecer la economía de las familias saltillenses mediante oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza blindaje en diciembre; aumentará presencia policial, confirma Alcalde

“Gracias al impulso del alcalde, las y los saltillenses cuentan con un centro comunitario cercano donde pueden aprender diferentes oficios y comercializar sus productos, lo que contribuye directamente a mejorar su economía”, señaló Montemayor González.

$!Los alumnos de los cursos de artes marciales pudieron mostrar sus avances durante la Expo.
Los alumnos de los cursos de artes marciales pudieron mostrar sus avances durante la Expo. FOTO: CORTESÍA

La Expo contó además con la participación de alumnas y alumnos de Bailoterapia, así como actividades musicales y deportivas que amenizaron el evento.

Los participantes y visitantes pudieron disfrutar de un espacio para fomentar el emprendimiento y la creatividad en la comunidad, además de fortalecer la economía local.

Temas


Cursos
Deportes
Economía

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


DIF Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los fraudes inmobiliarios han acelerado en los últimos años en la entidad.

Se disparan fraudes y despojos en Coahuila en los últimos 6 años

Contribuyentes acudieron a la oficina de la Administración Fiscal de Coahuila este fin de semana para aprovechar los descuentos del Buen Fin.

Falta por cumplir el replaqueo en Coahuila el 44% de vehículos

Los padres de Silvia acudieron nuevamente ante las autoridades para exigir claridad en el proceso y poder reunirse con sus tres hijos menores, resguardados por la Pronnif desde el 20 de noviembre.

Padres de Silvia, adolescente víctima de feminicidio, piden a Pronnif ver a sus hijos
La corporación estatal llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa en redes sociales.

Emite alerta Policía Cibernética de Coahuila por contenido inapropiado con menores detectado en Facebook
Peces gordos

Peces gordos
FOTOS: CUARTOSCURO

Michoacán: Noroña, Morón y Godoy vs. Grecia Quiroz
FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO

Del acoso cotidiano a la acción colectiva: una reflexión sobre el #25N
true

¿Economía mexicana en problemas? Sí, pero no tanto