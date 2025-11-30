Fortalecen economía familiar en Saltillo con Expo Centros Comunitarios

La exposición, organizada con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, permitió a los asistentes adquirir una variedad de productos, incluyendo bisutería, manualidades, repostería, artículos de cocina, productos de belleza, trabajos de uñas, así como prendas confeccionadas en los cursos de corte y confección.

Gabriela Montemayor González, titular de Centros Comunitarios, destacó que estas actividades reflejan el compromiso del alcalde para fortalecer la economía de las familias saltillenses mediante oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza blindaje en diciembre; aumentará presencia policial, confirma Alcalde

“Gracias al impulso del alcalde, las y los saltillenses cuentan con un centro comunitario cercano donde pueden aprender diferentes oficios y comercializar sus productos, lo que contribuye directamente a mejorar su economía”, señaló Montemayor González.