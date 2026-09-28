Fotografía y literatura enriquecen la cartelera cultural de Saltillo

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    Fotografía y literatura enriquecen la cartelera cultural de Saltillo
    La exposición fotográfica “Una misma sed nos une en todos los desiertos” fue inaugurada en Casa Purcell. CORTESÍA

Casa Purcell y Teatro García Carrillo reciben nuevas propuestas culturales

Con diversas actividades artísticas y culturales, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo mantiene durante septiembre una agenda en distintos recintos de la ciudad, con el objetivo de acercar estas expresiones a la población.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal impulsa eventos para que las familias saltillenses tengan acceso a diferentes manifestaciones culturales y puedan disfrutar de ellas en espacios públicos.

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Entre las actividades recientes destacó la inauguración, en el Centro Cultural Casa Purcell, de la exposición fotográfica “Una misma sed nos une en todos los desiertos”, de la fotógrafa Criss Poulaine.

A través de esta muestra, la autora presenta distintos aspectos de la vida cotidiana en el ejido Porvenir de Jalpa, proyecto que pudo realizarse gracias al apoyo y apertura de los habitantes de esta comunidad.

$!El Teatro García Carrillo fue sede de la presentación del libro “Teatro Breve”, del escritor y dramaturgo Víctor Antero Flores.
El Teatro García Carrillo fue sede de la presentación del libro “Teatro Breve”, del escritor y dramaturgo Víctor Antero Flores. CORTESÍA

La exposición permanece disponible para el público en general en el Centro Cultural Casa Purcell, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, en la Zona Centro de Saltillo, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir y conocer el trabajo fotográfico de Poulaine.

Por otra parte, en el Centro Cultural Teatro García Carrillo se llevó a cabo la presentación del libro “Teatro Breve”, del escritor y dramaturgo Víctor Antero Flores, como parte de la colección Letras del Desierto.

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Durante la presentación participaron el autor y Luis Gatica, quienes señalaron que la obra reúne historias campiranas narradas mediante el diálogo, con distintas situaciones y personajes como eje de los textos.

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, invitó a la población a consultar la cartelera mensual de actividades en la página oficial de Facebook de la dependencia, a fin de conocer los próximos eventos y participar en la oferta cultural de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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