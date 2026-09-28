Fotografía y literatura enriquecen la cartelera cultural de Saltillo

Con diversas actividades artísticas y culturales, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo mantiene durante septiembre una agenda en distintos recintos de la ciudad, con el objetivo de acercar estas expresiones a la población. Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal impulsa eventos para que las familias saltillenses tengan acceso a diferentes manifestaciones culturales y puedan disfrutar de ellas en espacios públicos.

Entre las actividades recientes destacó la inauguración, en el Centro Cultural Casa Purcell, de la exposición fotográfica “Una misma sed nos une en todos los desiertos”, de la fotógrafa Criss Poulaine. A través de esta muestra, la autora presenta distintos aspectos de la vida cotidiana en el ejido Porvenir de Jalpa, proyecto que pudo realizarse gracias al apoyo y apertura de los habitantes de esta comunidad.

La exposición permanece disponible para el público en general en el Centro Cultural Casa Purcell, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, en la Zona Centro de Saltillo, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir y conocer el trabajo fotográfico de Poulaine. Por otra parte, en el Centro Cultural Teatro García Carrillo se llevó a cabo la presentación del libro “Teatro Breve”, del escritor y dramaturgo Víctor Antero Flores, como parte de la colección Letras del Desierto.

Durante la presentación participaron el autor y Luis Gatica, quienes señalaron que la obra reúne historias campiranas narradas mediante el diálogo, con distintas situaciones y personajes como eje de los textos. El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, invitó a la población a consultar la cartelera mensual de actividades en la página oficial de Facebook de la dependencia, a fin de conocer los próximos eventos y participar en la oferta cultural de la ciudad.