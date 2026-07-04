Gobierno y sociedad civil deben trabajar juntos para fortalecer Saltillo: Javier Díaz

La colaboración entre los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial y las instituciones educativas es la mejor fórmula para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el desarrollo de Saltillo, afirmó el alcalde Javier Díaz González. Lo anterior, al participar en la ceremonia de cambio de mesa directiva del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe. Durante su mensaje, el edil reconoció la labor que el organismo ha realizado durante más de cuatro décadas en favor de la educación. Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento mantendrá el respaldo a los proyectos sociales que impulsa el club.

”No hay mejor manera de llevar las políticas públicas que trabajar de la mano los gobiernos con la sociedad civil, con las empresarias, con los empresarios, con las instituciones educativas y con las vecinas y con los vecinos de todos los sectores, barrios y ejidos de Saltillo”, expresó. Díaz González destacó que, gracias a esa coordinación, es posible que el municipio continúe creciendo de manera ordenada y con mejores oportunidades para sus habitantes. Agregó que el objetivo principal es seguir mejorando la calidad de vida de las y los saltillenses. RECONOCE IMPACTO EN LA EDUCACIÓN El presidente municipal recordó que el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe ha impulsado la construcción y fortalecimiento de siete escuelas primarias y un jardín de niños. Señaló que estas acciones han beneficiado a más de 45 mil estudiantes a lo largo de los años. Afirmó que esa labor ha contribuido a formar generaciones de profesionistas y trabajadores que hoy participan en el desarrollo económico y social de la ciudad. “Eso es lo que ha hecho el Club Rotario a través de los años: seguir construyendo la grandeza de Saltillo”, manifestó. Asimismo, indicó que el trabajo del organismo no solo fortalece la educación. También contribuye al tejido social y familiar de la comunidad. Consideró que ese esfuerzo ha permitido consolidar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

”Ustedes, ayudando a través de la educación y la formación de miles de niñas y niños, contribuyen a que Saltillo se siga consolidando como la mejor ciudad para vivir con nuestras familias”, afirmó. REITERA RESPALDO A PROYECTOS SOCIALES El alcalde destacó que la administración municipal continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y con organizaciones civiles para impulsar iniciativas que beneficien a la población. Recordó que el Ayuntamiento ha respaldado actividades de recaudación, como el tradicional Torneo de Golf del Club Rotario. Explicó que los recursos obtenidos en ese torneo se destinan a proyectos educativos y comunitarios. “Cuenten con todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo de la administración municipal. Estoy seguro de que también pueden contar con el apoyo de la administración de Manolo Jiménez desde el Estado”, indicó. También reconoció programas como RYLA, enfocados al desarrollo del liderazgo juvenil. Destacó que iniciativas de este tipo han generado resultados positivos en distintos sectores de la sociedad. Finalmente, Javier Díaz felicitó a Carlos Ulises Orta Canales, quien asumió la presidencia del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe para el periodo 2026-2027. Asimismo, reconoció a Joel Martínez Coss, presidente saliente, por la gestión realizada al frente de la organización. ”Felicito a todas y a todos ustedes porque es de los pocos clubes que se sigue manteniendo, que sigue trascendiendo y que sigue teniendo un impacto muy positivo en nuestra comunidad, siempre buscando cómo mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses”, concluyó.

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