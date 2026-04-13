Hospital General de Saltillo recibe donación del Fort Duncan Medical Center

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Hospital General de Saltillo recibe donación del Fort Duncan Medical Center
    La donación incluyó 10 camas hospitalarias y equipo especializado de atención médica. HÉCTOR GARCÍA

El apoyo tiene un valor aproximado de 1.5 millones de pesos

Como parte del trabajo de colaboración entre Saltillo y Eagle Pass, el alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de una donación de camas hospitalarias y equipo médico al Hospital General de Saltillo, con un valor estimado de 1.5 millones de pesos.

El apoyo fue posible gracias al Fort Duncan Medical Center, cuya aportación permitirá fortalecer la atención médica en beneficio de la población. Durante el evento, el edil estuvo acompañado por su esposa, Luly López Naranjo.

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La donación incluye 10 camas hospitalarias, una cama de parto eléctrica, una cama especializada para atención crítica o de quemaduras, dos camillas de traslado y una camilla para cámara hiperbárica, además de diversos insumos como básculas, carritos para tanques de oxígeno, porta sueros, baumanómetros, tablas para reanimación cardiopulmonar, refrigeradores y sillas.

“Esta acción refrenda la confianza, empatía y un compromiso genuino con la vida y la salud de nuestra gente. Hoy confirmamos que, cuando se trata de cuidar la vida, la cooperación entre ciudades se convierte en un puente de solidaridad y esperanza”, expresó Díaz González.

Por su parte, el secretario de Salud en Coahuila, Eliud Felipe Aguirre, destacó que este tipo de acciones demuestra que la colaboración trasciende fronteras cuando se trata de proteger la salud.

“Quiero expresar, a nombre del gobernador Manolo Jiménez Salinas, nuestro más sincero agradecimiento por esta donación que representa un apoyo invaluable para fortalecer la capacidad de atención en este hospital”, señaló.

$!También se donaron camillas, básculas, oxímetros y otros insumos hospitalarios.
También se donaron camillas, básculas, oxímetros y otros insumos hospitalarios. HÉCTOR GARCÍA

El director del Hospital General de Saltillo, Zeluis Gómez, subrayó que este tipo de apoyos reflejan el compromiso institucional por ofrecer un servicio digno, eficiente y con sentido humano.

A su vez, la enlace internacional Saltillo-Texas, Gabriela Montemayor, indicó que estas gestiones responden a una visión de gobierno basada en la cooperación y la obtención de resultados concretos para la ciudadanía.

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Finalmente, la jefa de enfermeros del hospital, Brenda Cecilia Marín, agradeció el apoyo recibido, al considerar que la donación no solo representa equipo médico, sino también mejores condiciones de atención y dignidad para los pacientes.

En el evento también estuvieron presentes el regidor Juan Carlos Villarreal y el director de Salud Pública municipal, Roberto Cárdenas.

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Javier Duarte

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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