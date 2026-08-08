Inaugura Tupy Ramos Arizpe su Torneo de Futbol 2026

Con una fiesta deportiva y familiar, TUPY inauguró este viernes su Torneo de Futbol Varonil 2026 en las Canchas VK de Saltillo, competencia que reúne a colaboradores de su planta ubicada en Ramos Arizpe. La justa forma parte de las acciones emprendidas por la empresa para impulsar el bienestar integral, la convivencia, el sentido de pertenencia y la actividad física entre sus trabajadores.

Durante la ceremonia inaugural, Emanuel Cerda, gerente de Recursos Humanos México, explicó que estos esfuerzos también comprenden programas relacionados con nutrición, psicología, ergonomía y cuidado de la salud.

“Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, pero más agradecidos por convivir, por hacer de este día algo bonito, algo en familia, algo en equipo y algo que nos deje en ese sentido de felicidad, de estar juntos el día de hoy”, expresó Cerda.

Torneo de TUPY concluirá en noviembre El torneo de futbol siete contempla jornadas semanales, rondas eliminatorias, octavos de final, semifinales y una gran final programada para noviembre, cuando se conocerá al campeón de la edición 2026.

Además de los partidos, TUPY preparó distintas actividades para las familias de los trabajadores, entre ellas lotería, brincolines, pintacaritas, comida y una rifa de premios.





Francisco Castro, secretario general de CONASIM, resaltó la necesidad de combinar las responsabilidades laborales con espacios destinados a la recreación y la convivencia. También pidió a los futbolistas competir con responsabilidad.

“No me queda más que decirles que a jugar con mucha seguridad y a disfrutar, que este evento es para todos nosotros”, manifestó el dirigente. Por su parte, Adilson Rudnick, gerente de Operaciones Maquinado, invitó a los participantes a disfrutar cada encuentro, mantener el cuidado dentro de la cancha y respetar a sus compañeros y rivales.

Antonio Kuskowski, director de Operaciones México, destacó que el futbol y las actividades realizadas diariamente en las plantas de TUPY comparten un elemento fundamental: el trabajo colectivo.

“El futbol no se gana solito. Podemos hacer una comparación con nuestro trabajo: hay que jugar en equipo”, afirmó Kuskowski frente a los colaboradores.

¿Qué equipos participan en el torneo de TUPY? Entre las escuadras anunciadas se encuentran Selección Fundición, Guerreros TUPY/Servicios Generales, Real Mantenimiento Maquinado, Deportivo CAT y Real Sociedad.

La lista de participantes también incluye a La Pandilla, Real Tóxicos, Mutantes FC AC Block, Escorpión AC Block y Vikingos de Moldeo, equipos que buscarán avanzar hasta las rondas decisivas.

La primera jornada comenzó con el enfrentamiento entre Guerreros TUPY y Selección Fundición. Guerreros se convirtió en el primer ganador del torneo al imponerse con marcador de 6-2.

Posteriormente entraron en acción Deportivo CAT y Real Mantenimiento Maquinado, conjuntos que protagonizaron un partido equilibrado y terminaron repartiendo puntos tras empatar.