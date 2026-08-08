Inaugura Tupy Ramos Arizpe su Torneo de Futbol 2026

Inaugura Tupy Ramos Arizpe su Torneo de Futbol 2026

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Sergio Soto
por Sergio Soto

El campeonato de futbol siete tendrá jornadas semanales hasta noviembre y ofrecerá actividades recreativas para las familias de los participantes

Saltillo
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Con una fiesta deportiva y familiar, TUPY inauguró este viernes su Torneo de Futbol Varonil 2026 en las Canchas VK de Saltillo, competencia que reúne a colaboradores de su planta ubicada en Ramos Arizpe.

La justa forma parte de las acciones emprendidas por la empresa para impulsar el bienestar integral, la convivencia, el sentido de pertenencia y la actividad física entre sus trabajadores.

$!Trabajadores de las plantas de TUPY en Ramos Arizpe participan en la competencia deportiva.
Trabajadores de las plantas de TUPY en Ramos Arizpe participan en la competencia deportiva. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Durante la ceremonia inaugural, Emanuel Cerda, gerente de Recursos Humanos México, explicó que estos esfuerzos también comprenden programas relacionados con nutrición, psicología, ergonomía y cuidado de la salud.

$!Emanuel Cerda destacó la importancia de fortalecer la convivencia entre los colaboradores.
Emanuel Cerda destacó la importancia de fortalecer la convivencia entre los colaboradores. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

“Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, pero más agradecidos por convivir, por hacer de este día algo bonito, algo en familia, algo en equipo y algo que nos deje en ese sentido de felicidad, de estar juntos el día de hoy”, expresó Cerda.

$!La inauguración reunió a jugadores, directivos y familias en un ambiente de integración.
La inauguración reunió a jugadores, directivos y familias en un ambiente de integración. FOTO: CORTESÍA

Torneo de TUPY concluirá en noviembre

El torneo de futbol siete contempla jornadas semanales, rondas eliminatorias, octavos de final, semifinales y una gran final programada para noviembre, cuando se conocerá al campeón de la edición 2026.

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$!Los equipos buscarán avanzar durante las jornadas semanales rumbo a la final de noviembre.
Los equipos buscarán avanzar durante las jornadas semanales rumbo a la final de noviembre. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Además de los partidos, TUPY preparó distintas actividades para las familias de los trabajadores, entre ellas lotería, brincolines, pintacaritas, comida y una rifa de premios.

  • $!Las familias de los participantes disfrutaron actividades recreativas durante la jornada inaugural.
    Las familias de los participantes disfrutaron actividades recreativas durante la jornada inaugural. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX
  • $!Juegos, alimentos y rifas complementaron la celebración deportiva organizada por TUPY.
    Juegos, alimentos y rifas complementaron la celebración deportiva organizada por TUPY. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Francisco Castro, secretario general de CONASIM, resaltó la necesidad de combinar las responsabilidades laborales con espacios destinados a la recreación y la convivencia. También pidió a los futbolistas competir con responsabilidad.

$!Francisco Castro llamó a los jugadores a disfrutar el torneo y competir con seguridad.
Francisco Castro llamó a los jugadores a disfrutar el torneo y competir con seguridad. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

“No me queda más que decirles que a jugar con mucha seguridad y a disfrutar, que este evento es para todos nosotros”, manifestó el dirigente.

Por su parte, Adilson Rudnick, gerente de Operaciones Maquinado, invitó a los participantes a disfrutar cada encuentro, mantener el cuidado dentro de la cancha y respetar a sus compañeros y rivales.

$!La seguridad y el juego limpio serán prioridades durante todos los partidos del campeonato.
La seguridad y el juego limpio serán prioridades durante todos los partidos del campeonato. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Antonio Kuskowski, director de Operaciones México, destacó que el futbol y las actividades realizadas diariamente en las plantas de TUPY comparten un elemento fundamental: el trabajo colectivo.

$!Antonio Kuskowski comparó la dinámica del futbol con el trabajo cotidiano dentro de la empresa.
Antonio Kuskowski comparó la dinámica del futbol con el trabajo cotidiano dentro de la empresa. FOTO: CORTESÍA

“El futbol no se gana solito. Podemos hacer una comparación con nuestro trabajo: hay que jugar en equipo”, afirmó Kuskowski frente a los colaboradores.

$!El trabajo en equipo será uno de los valores centrales de la competencia deportiva.
El trabajo en equipo será uno de los valores centrales de la competencia deportiva. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

¿Qué equipos participan en el torneo de TUPY?

Entre las escuadras anunciadas se encuentran Selección Fundición, Guerreros TUPY/Servicios Generales, Real Mantenimiento Maquinado, Deportivo CAT y Real Sociedad.

$!Representativos de distintas áreas de TUPY disputarán el título del torneo varonil.
Representativos de distintas áreas de TUPY disputarán el título del torneo varonil. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La lista de participantes también incluye a La Pandilla, Real Tóxicos, Mutantes FC AC Block, Escorpión AC Block y Vikingos de Moldeo, equipos que buscarán avanzar hasta las rondas decisivas.

$!Diez equipos fueron anunciados para competir en el campeonato de futbol siete.
Diez equipos fueron anunciados para competir en el campeonato de futbol siete. FOTO: CORTESÍA

La primera jornada comenzó con el enfrentamiento entre Guerreros TUPY y Selección Fundición. Guerreros se convirtió en el primer ganador del torneo al imponerse con marcador de 6-2.

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Posteriormente entraron en acción Deportivo CAT y Real Mantenimiento Maquinado, conjuntos que protagonizaron un partido equilibrado y terminaron repartiendo puntos tras empatar.

$!TUPY promueve mediante el deporte la integración y el bienestar de sus colaboradores.
TUPY promueve mediante el deporte la integración y el bienestar de sus colaboradores. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Con ello quedó oficialmente inaugurado el Torneo de Futbol Varonil TUPY 2026, una competencia que durante los próximos meses mantendrá como ejes la convivencia, el juego limpio, la seguridad y la integración de los trabajadores de su planta de Ramos Arizpe.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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