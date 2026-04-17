Invita Casa del Migrante de Saltillo a cursar diplomado para profesionalizar acompañamiento en contextos de migración

El programa, titulado “Cuidado, salud mental y redes de protección” , se desarrollará del 7 de mayo al 13 de agosto de 2026, en modalidad virtual, con sesiones los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas (tiempo del centro de México), acumulando un total de 80 horas de formación.

Con el objetivo de profesionalizar el acompañamiento a personas en situación de movilidad, la Casa del Migrante de Saltillo anunció la apertura del Diplomado en Acompañamiento Psicosocial en contextos de migración, asilo y desplazamiento forzado, una propuesta académica centrada en el cuidado integral y la construcción de redes de protección.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA CONTEXTOS COMPLEJOS

El diplomado está dirigido a personas que acompañan procesos relacionados con migración, refugio y desplazamiento, incluyendo integrantes de organizaciones civiles, personal de albergues, defensores de derechos humanos, trabajadoras humanitarias, liderazgos comunitarios, así como académicos y funcionarios públicos.

El contenido académico se estructura en tres módulos: enfoque psicosocial, derecho a la salud mental y herramientas de acompañamiento e intervención, con el propósito de brindar capacidades prácticas y teóricas para atender escenarios de alta vulnerabilidad.

En este sentido, los organizadores subrayan que fortalecer las habilidades de quienes acompañan estos procesos también es clave para garantizar intervenciones sostenibles y con enfoque humano.

INSCRIPCIONES ABIERTAS Y ACCESO EN LÍNEA

Como parte de la convocatoria, se destacó que ya se encuentra abierto el proceso de inscripción para este espacio formativo, el cual incorpora sesiones en videoconferencia y actividades asincrónicas.

“Cuidar a quienes acompañan también es fundamental”, enfatiza la invitación, al resaltar la importancia de brindar herramientas a quienes trabajan en contextos sociales, comunitarios y humanitarios.

El diplomado se impartirá del 7 de mayo al 13 de agosto de 2026, los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas (tiempo del centro del País), bajo modalidad virtual y con una duración total de 80 horas.

Las personas interesadas pueden iniciar su registro a través del enlace: https://acompanamientopsicosocial.org/inscrbete, donde deberán incluir el código CMDSaltillo26 para completar su proceso de inscripción.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organismos internacionales como ACNUR, Alianza América, UNAM Los Ángeles, Casa Monarca y Cambios Sistemáticos, entre otros, consolidando un esfuerzo colaborativo que apuesta por la atención integral de las personas en tránsito.