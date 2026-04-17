Invita Casa del Migrante de Saltillo a cursar diplomado para profesionalizar acompañamiento en contextos de migración

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 17 abril 2026
    Invita Casa del Migrante de Saltillo a cursar diplomado para profesionalizar acompañamiento en contextos de migración
    Programa virtual ofrece herramientas para intervención comunitaria y acompañamiento. HÉCTOR GARCÍA

Programa formativo abordará bienestar emocional, intervención comunitaria y derechos en escenarios de refugio y tránsito

Con el objetivo de profesionalizar el acompañamiento a personas en situación de movilidad, la Casa del Migrante de Saltillo anunció la apertura del Diplomado en Acompañamiento Psicosocial en contextos de migración, asilo y desplazamiento forzado, una propuesta académica centrada en el cuidado integral y la construcción de redes de protección.

El programa, titulado “Cuidado, salud mental y redes de protección”, se desarrollará del 7 de mayo al 13 de agosto de 2026, en modalidad virtual, con sesiones los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas (tiempo del centro de México), acumulando un total de 80 horas de formación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/abren-centro-intergeneracional-en-saltillo-para-el-bienestar-de-adultos-mayores-EL20096471

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA CONTEXTOS COMPLEJOS

El diplomado está dirigido a personas que acompañan procesos relacionados con migración, refugio y desplazamiento, incluyendo integrantes de organizaciones civiles, personal de albergues, defensores de derechos humanos, trabajadoras humanitarias, liderazgos comunitarios, así como académicos y funcionarios públicos.

El contenido académico se estructura en tres módulos: enfoque psicosocial, derecho a la salud mental y herramientas de acompañamiento e intervención, con el propósito de brindar capacidades prácticas y teóricas para atender escenarios de alta vulnerabilidad.

En este sentido, los organizadores subrayan que fortalecer las habilidades de quienes acompañan estos procesos también es clave para garantizar intervenciones sostenibles y con enfoque humano.

INSCRIPCIONES ABIERTAS Y ACCESO EN LÍNEA

Como parte de la convocatoria, se destacó que ya se encuentra abierto el proceso de inscripción para este espacio formativo, el cual incorpora sesiones en videoconferencia y actividades asincrónicas.

“Cuidar a quienes acompañan también es fundamental”, enfatiza la invitación, al resaltar la importancia de brindar herramientas a quienes trabajan en contextos sociales, comunitarios y humanitarios.

El diplomado se impartirá del 7 de mayo al 13 de agosto de 2026, los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas (tiempo del centro del País), bajo modalidad virtual y con una duración total de 80 horas.

Las personas interesadas pueden iniciar su registro a través del enlace: https://acompanamientopsicosocial.org/inscrbete, donde deberán incluir el código CMDSaltillo26 para completar su proceso de inscripción.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organismos internacionales como ACNUR, Alianza América, UNAM Los Ángeles, Casa Monarca y Cambios Sistemáticos, entre otros, consolidando un esfuerzo colaborativo que apuesta por la atención integral de las personas en tránsito.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Migrantes

Organizaciones


Casa del Migrante

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fracking a las Afores

Fracking a las Afores
true

Sheinbaum: Miedo a los abucheos en el Azteca

true

POLITICÓN: Evita Marcelo Ebrard asumir responsabilidad con explicaciones ‘buena ondita’
El hombre, identificado como Francisco, de 62 años, fue encontrado a bordo de un automóvil Chevrolet luego de presentar un malestar repentino al salir de su negocio.

Muere adulto mayor al salir de su negocio en el centro de Saltillo
La intervención de los oficiales permitió controlar la situación y garantizar la integridad del joven, quien fue retirado del puente y puesto bajo resguardo.

Saltillo: policías rescatan a joven que intentaba lanzarse al vacío desde un puente
La apuesta internacional de los Saraperos de Saltillo en 2026 incluyó talento japonés en el pitcheo, con Kazuki Yabuta, Shoh Ishikawa y Yoshitaka Nanmoku dentro del proyecto final de la Nave Verde.

Legión Nipona en la Nave Verde: Los tres pitchers japoneses que buscarán el título con Saraperos de Saltillo en 2026
En miles de laboratorios improvisados en la selva, los trabajadores muelen hojas de coca y las mezclan con productos químicos para crear pasta de cocaína que luego se destila en ladrillos.

Trump quiere detener el tráfico de drogas originado en Sudamérica. ¿Eso es posible?
Donald Trump, visto a través de la valla metálica de un evento de la UFC, un reflejo de su aislamiento político y la presión creciente que enfrenta.

Memes de Jesús, amenazas, guerra en Irán: un retrato de Trump bajo presión