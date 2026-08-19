Jóvenes de Coahuila se contagian de la fiebre por ‘farmear aura’

El fenómeno tiene antecedentes internacionales. La expresión “aura farming” comenzó a circular en internet desde 2024 y una de las primeras referencias corresponde al 28 de enero de ese año, cuando un usuario de TikTok publicó un video de boliche con la frase “Aura Farming”. Posteriormente el término se extendió por TikTok, X, Instagram, comunidades de videojuegos y fandoms de anime.

Lo que comenzó como una expresión de internet terminó convirtiéndose en una competencia presencial que ya llegó a Coahuila . Las batallas de “farmear aura”, basadas en poses, bailes, gestos, seguridad y carisma para demostrar quién provoca mayor impacto entre el público, comenzaron a aparecer en convocatorias de redes sociales en distintas ciudades del estado.

La tendencia alcanzó una enorme popularidad internacional durante 2025, especialmente después de que se viralizaran videos de Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio que bailaba sobre la proa de una embarcación durante el festival Pacu Jalur.

Sus movimientos fueron etiquetados como “aura farming” y millones de usuarios comenzaron a reproducir y transformar el contenido. Sin embargo, él no creó el término: la expresión ya circulaba desde 2024.

En México, el fenómeno dio el salto a competencias presenciales este agosto. El primer evento reportado ampliamente fue organizado en el puerto de Veracruz, donde jóvenes se enfrentaron mediante poses, bailes y movimientos inspirados en memes para conseguir la reacción del público.

Y la moda ya cruzó hacia Coahuila. En Monclova circula en redes sociales la convocatoria para la Primera Batalla de “Farmear Aura”, además de que la dinámica fue incluida en un festival programado para el 26 de agosto en la Plaza Principal.

En Torreón se difundió la convocatoria para un “Primer Torneo de Farmear Aura” el 23 de agosto, en la Plaza Mayor; en Saltillo circula una invitación para una “Batalla de Aura” en la Plaza del Soldado, mientras que en Piedras Negras también aparecen convocatorias y publicaciones relacionadas con torneos de esta modalidad.