La historia de Kevin Mellado: de estudiar en Saltillo a graduarse en Yale (y el papel que jugó John Deere)

Aunque Kevin no tenía entre sus planes estudiar en Yale , fueron cualidades como la disciplina, creatividad, perseverancia y compromiso las que lo llevaron a ser seleccionado para cursar un posgrado en Administración Avanzada de Negocios, programa al que asistió durante un año.

“ Durante mi estancia en EGADE , el director del programa me invitó a participar en un concurso de casos de negocio”, cuenta Mellado. Estas competencias evalúan la capacidad de respuesta ante situaciones críticas en empresas: se presenta un problema y los participantes deben diseñar una solución en 20 minutos, para luego exponerla ante un jurado.

Su destacado desempeño en una de estas competencias le permitió conocer a personal de reclutamiento de la Universidad de Yale. Inicialmente fue invitado a participar en un curso intensivo sobre Administración del Comportamiento de Negocios, un programa que combina psicología y administración.

“Al final del curso, se me acercó una persona de Yale y me dijo: ‘Nos gusta mucho tu perfil. Nos gustaría que vinieras a cursar un programa más avanzado con nosotros’”, recuerda Kevin.

Así comenzó su aventura en Yale, institución reconocida por su excelencia académica e impacto global.

UNA DECISIÓN DIFÍCIL, UN CRECIMIENTO INVALUABLE

Uno de los momentos más duros para Kevin fue renunciar a su trabajo en John Deere, empresa en la que había desarrollado una sólida carrera durante ocho años, ocupando cinco puestos distintos.

“Me dolió mucho dejar la empresa, pero sabía que oportunidades como esta no se presentan todos los días. El crecimiento ha sido integral, no solo en lo académico, sino también en lo personal. En Yale aprendes a ver el mundo desde muchas perspectivas, porque compartes aula con personas de distintas culturas y visiones. Eso me hizo cuestionar y transformar mi forma de ver la vida”, concluye.