La Orquesta Metropolitana de Saltillo presenta el concierto ‘Cuerdas Majestuosas’

Saltillo
/ 18 noviembre 2025
    El concierto se llevará a cabo este viernes en el Museo de las Aves de México, un recinto emblemático de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El IMCS anunció el concierto, que será presentado por la Orquesta Metropolitana de Saltillo este viernes 21 de noviembre

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) anunció la presentación del concierto “Cuerdas Majestuosas” a cargo de la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA), una velada dedicada al repertorio para cuerdas que celebra la tradición barroca y romántica.

El evento se realizará este viernes 21 de noviembre a las 8:15 de la noche en el emblemático Museo de las Aves de México, bajo la dirección de la maestra Natalia Riazanova, directora artística de la OMSA.

Leticia Rodarte Rangel, directora del IMCS, destacó que el programa ofrecerá un recorrido que va desde el equilibrio del Barroco hasta la emotividad del Romanticismo, confirmando la proyección de esta joven orquesta.

$!La maestra Natalia Riazanova, directora artística de la OMSA, dirigirá el concierto de “Cuerdas Majestuosas”.
La maestra Natalia Riazanova, directora artística de la OMSA, dirigirá el concierto de “Cuerdas Majestuosas”. FOTO: CORTESÍA

Repertorio de Alto Nivel y Solista InvitadoEl programa abrirá con el célebre Concierto para violín en Mi mayor BWV 1042 de Johann Sebastian Bach, una pieza fundamental del repertorio violinístico. Posteriormente, se interpretará la Sinfonía para cuerdas No. 11 de Felix Mendelssohn.

El concierto contará con la participación especial del violinista solista Sebastián García, originario de Monterrey. García, quien debutó como solista con la Orquesta Filarmónica de Acapulco en 2016, interpretará la obra de Bach y ha sido miembro de agrupaciones como el Cuarteto Cromano. Actualmente, forma parte de la OFDEC y funge como co-concertino de “LaSuper” –Orquesta Filarmónica.

Venta de Boletos y Próximos EventosLos boletos para “Cuerdas Majestuosas” están disponibles a precios accesibles, desde 100 pesos, a través del sitio web www.boletrix.com.

Finalmente, la maestra Natalia Riazanova adelantó que la OMSA ya prepara un Concierto Navideño para el mes de diciembre, el cual contará con la participación de la Compañía de Ópera de Saltillo, prometiendo ser un evento central de la temporada cultural de la ciudad.

Temas


Arte
Conciertos
Cultura

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

