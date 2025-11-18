La Orquesta Metropolitana de Saltillo presenta el concierto ‘Cuerdas Majestuosas’
El IMCS anunció el concierto, que será presentado por la Orquesta Metropolitana de Saltillo este viernes 21 de noviembre
El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) anunció la presentación del concierto “Cuerdas Majestuosas” a cargo de la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA), una velada dedicada al repertorio para cuerdas que celebra la tradición barroca y romántica.
El evento se realizará este viernes 21 de noviembre a las 8:15 de la noche en el emblemático Museo de las Aves de México, bajo la dirección de la maestra Natalia Riazanova, directora artística de la OMSA.
Leticia Rodarte Rangel, directora del IMCS, destacó que el programa ofrecerá un recorrido que va desde el equilibrio del Barroco hasta la emotividad del Romanticismo, confirmando la proyección de esta joven orquesta.
Repertorio de Alto Nivel y Solista InvitadoEl programa abrirá con el célebre Concierto para violín en Mi mayor BWV 1042 de Johann Sebastian Bach, una pieza fundamental del repertorio violinístico. Posteriormente, se interpretará la Sinfonía para cuerdas No. 11 de Felix Mendelssohn.
El concierto contará con la participación especial del violinista solista Sebastián García, originario de Monterrey. García, quien debutó como solista con la Orquesta Filarmónica de Acapulco en 2016, interpretará la obra de Bach y ha sido miembro de agrupaciones como el Cuarteto Cromano. Actualmente, forma parte de la OFDEC y funge como co-concertino de “LaSuper” –Orquesta Filarmónica.
Venta de Boletos y Próximos EventosLos boletos para “Cuerdas Majestuosas” están disponibles a precios accesibles, desde 100 pesos, a través del sitio web www.boletrix.com.
Finalmente, la maestra Natalia Riazanova adelantó que la OMSA ya prepara un Concierto Navideño para el mes de diciembre, el cual contará con la participación de la Compañía de Ópera de Saltillo, prometiendo ser un evento central de la temporada cultural de la ciudad.