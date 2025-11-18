La Orquesta Metropolitana de Saltillo presenta el concierto ‘Cuerdas Majestuosas’

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) anunció la presentación del concierto “Cuerdas Majestuosas” a cargo de la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA), una velada dedicada al repertorio para cuerdas que celebra la tradición barroca y romántica.

El evento se realizará este viernes 21 de noviembre a las 8:15 de la noche en el emblemático Museo de las Aves de México, bajo la dirección de la maestra Natalia Riazanova, directora artística de la OMSA.

Leticia Rodarte Rangel, directora del IMCS, destacó que el programa ofrecerá un recorrido que va desde el equilibrio del Barroco hasta la emotividad del Romanticismo, confirmando la proyección de esta joven orquesta.