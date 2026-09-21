Llama experta a psicólogos a cuidar su salud mental y aplicar primeros auxilios emocionales en Saltillo, Coahuila

Lo anterior durante una conferencia impartida este lunes a alumnado del Instituto Universitario del Norte (Insunte) y de la Universidad del Valle de Santiago (Univas).

Karla Valdés, académica y exdirectora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), llamó a estudiantes de psicología a cuidar su propia salud mental y a aplicar primeros auxilios emocionales, en Saltillo , Coahuila.

Durante un diálogo con el estudiantado de ambas instituciones, la experta enfatizó la importancia de que los profesionales y la población se capaciten en los primeros auxilios psicológicos para contener crisis emocionales.

“Los primeros auxilios psicológicos no se tratan de dar terapia, no se tratan de dar consejería, no se tratan de resolver el problema, se tratan de bajar la crisis”, expuso.

Valdés detalló que, al presenciar una crisis emocional, el primer paso es asegurar la integridad de la persona afectada y alejarla de cualquier objeto que represente un peligro.

“Si está diciendo que se quiere matar, pero no está en un lugar peligroso, no tiene un cuchillo, no tiene un arma, no hay algo que pueda utilizar en este momento, ya, primera palomita”, afirmó.

Posteriormente expuso que se debe procurar que la persona afectada descargue sus emociones y posteriormente, horas e incluso días después, pueda platicar qué le llevó a la crisis emocional.

Hizo énfasis en que en momentos de crisis como intentos de suicidio, el personal de psicología debe observar, escuchar y validar a las personas para posteriormente abordar los problemas que pueden haber afectado a la persona.

CUIDAR SALUD MENTAL DE PSICÓLOGOS

Otro de los temas principales abordados en la conferencia fue el llamado a los futuros profesionales de la psicología a cuidar su propia salud mental ante el constante desgaste de la profesión.

La exdirectora de la Facultad de Psicología recomendó iniciar con el cuidado físico a través de la alimentación y el sueño, además de aprender a establecer límites personales.

Agregó que es común que los terapeutas tengan sus propias sesiones de terapia apoyados en otras terapeutas e incluso ella es psicóloga de psicólogos.

“La palabra convence pero el ejemplo arrastra. Si tú no te sientes bien, no vas a convencer a nadie. Si tú te ves más estresado que la persona que tienes enfrente, difícilmente te va a creer y va a seguir tus indicaciones. Cuídense mucho porque ustedes también viven en este mundo complejo, ustedes también son jóvenes, ustedes también tienen todos estos retos y todos estos factores de riesgo que existen también les impactan a ustedes. No estamos exentos, ya lo intenté. No funciona eso de que si te sientes deprimido abre tus apuntes”, comentó.

Asimismo expuso que es común que se presenten ideaciones suicidas en empleados del sector salud como son el personal de psicología, medicina, enfermería o psiquiatría.

NUEVOS RETOS EN LA JUVENTUD

Como parte del contexto actual, Valdés abordó los retos a los que se enfrentan las nuevas generaciones, como la inmediatez del internet, el ciberacoso y el fácil acceso a las drogas.

“Ahorita la carrilla es 24/7 a través de redes, a través de internet y la carrilla puede ser mundial. Y puede haber gente mandándote mensajes de odio que ni siquiera te conoce”, expuso.

En el diálogo, los estudiantes cuestionaron sobre las señales de alerta en menores de edad, a lo que la experta respondió que es vital observar cambios en los patrones de sueño, juego y alimentación.

“Hay que explicar, hay que hablar el tema, hay que procesar las emociones de estos niños y eso nos va a ayudar a prevenir que esto luego se pueda convertir en un intento de suicidio”, afirmó.

Respecto a los centros de rehabilitación o anexos para tratar adicciones, la académica indicó que representan una situación complicada ante la falta de regulación gubernamental.

“Necesitamos que esos anexos no sea una cuestión de una persona para que diga, yo dejé el alcohol, yo dejé las drogas, déjame, abro mi anexo y aplico técnicas de miedo, aplico técnicas violentas”, comentó.