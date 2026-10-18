Llega a Saltillo la primera monarca con rastreador de Project Monarch

Aunque los primeros avistamientos de mariposas monarca de esta temporada se registraron en Saltillo desde el 24 de septiembre, este domingo se registró la llegada del primer ejemplar con rastreador electrónico de Project Monarch a la zona sureste de Coahuila. Se trata de IO_u14, una monarca macho identificada con el transmisor 57A796CD, cuya liberación ocurrió hace 36 días, el 12 de septiembre de 2026, en Ames, Iowa. En la consulta del 18 de octubre, su ficha mostraba 61 detecciones y una distancia de mil 959 kilómetros desde el punto de liberación.

El mapa permite observar su desplazamiento desde Iowa hacia el sur de Estados Unidos y posteriormente al noreste de México. El registro está asociado a la Universidad de Guelph, integrante del proyecto científico. La presencia de monarcas en Saltillo ya había sido documentada semanas antes. El 24 de septiembre, el especialista en el tema, Pedro Dávila Valdés, observó cuatro ejemplares durante un recorrido en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Posteriormente, los reportes del 7 y 8 de octubre sumaron 16 en la Narro y el Cañón de Los Pericos, además de dos en Ramos Arizpe. En el caso de IO_u14, el transmisor permite identificar individualmente al insecto y registrar sus señales durante el trayecto. Project Monarch utiliza transmisores de aproximadamente 60 miligramos, alimentados con energía solar, cuyas señales pueden captar teléfonos compatibles. Cada detección aporta información para estudiar los desplazamientos y reconocer rutas y sitios de descanso durante la migración.

Su presencia se suma a otros ejemplares con transmisor registrados previamente en Coahuila. El reporte publicado el 6 de octubre documentó tres monarcas detectadas durante la tarde del lunes 5. BSU-Youbetcha registraba 2 mil 252 kilómetros y 33 días desde su liberación; MB26011, 2 mil 317 kilómetros y 40 días, mientras que RMT26032-Noor sumaba 2 mil 645 kilómetros y 33 días.