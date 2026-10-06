Llevan Macrobrigada de salud a estudiantes de la UAAAN en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron una Macrobrigada en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), donde estudiantes y personal docente tuvieron acceso a servicios gratuitos de salud, atención psicológica y bienestar personal. Durante la jornada, Díaz González señaló que este tipo de acciones tienen como objetivo acercar servicios a distintos sectores de la población y contribuir a mejorar su calidad de vida.

“Hoy reafirmamos algo muy sencillo: que sepan que lo que hacemos todos los días desde nuestras trincheras tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Saltillo, por eso esta Macrobrigada con gran cantidad de servicios”, expresó. El Alcalde agradeció a Luly López y al equipo del DIF Saltillo por la organización de la jornada, así como a la UAAAN por recibir las actividades.

También destacó la participación de dependencias estatales y del camión “Vive Libre Sin Drogas”, además del DIF Coahuila, Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud. Por su parte, Luly López Naranjo explicó que la Macrobrigada incluyó servicios de consulta médica general, atención dental, revisión de la vista y entrega de lentes, así como valoración auditiva y, en los casos que lo requirieron, aparatos auditivos. La presidenta honoraria del DIF Saltillo detalló que también se instalaron módulos de salud integral, detección metabólica, salud preventiva femenina, salud mental, nutrición y autocuidado.

Entre las actividades se incluyó además la plática de sensibilización y prevención “Te Quiero Aquí”, enfocada en identificar señales de alerta, la importancia de pedir ayuda y las redes de apoyo. El rector de la UAAAN, Alberto Flores Olivas, dio la bienvenida a las autoridades municipales y agradeció el acercamiento de estos servicios a la comunidad universitaria. “Cuenten con nuestro apoyo, en la Narro siempre hemos estado en colaboración con el municipio”, señaló.

En representación de los estudiantes, Adal Oziel Martínez Pérez, presidente de la Sociedad de Alumnos, destacó la importancia de acercar servicios de salud al campus. “Para nosotros es muy valioso contar con acciones que no solo atienden nuestras necesidades, sino también promueven la prevención y el cuidado integral de nuestra salud”, afirmó.

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