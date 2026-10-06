Llevan Macrobrigada de salud a estudiantes de la UAAAN en Saltillo

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    Llevan Macrobrigada de salud a estudiantes de la UAAAN en Saltillo
    La jornada contó con módulos de salud integral, atención dental, detección metabólica, salud preventiva femenina, salud mental y nutrición. CORTESÍA

Los asistentes tuvieron acceso a servicios gratuitos de salud, atención psicológica y bienestar personal

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron una Macrobrigada en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), donde estudiantes y personal docente tuvieron acceso a servicios gratuitos de salud, atención psicológica y bienestar personal.

Durante la jornada, Díaz González señaló que este tipo de acciones tienen como objetivo acercar servicios a distintos sectores de la población y contribuir a mejorar su calidad de vida.

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“Hoy reafirmamos algo muy sencillo: que sepan que lo que hacemos todos los días desde nuestras trincheras tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Saltillo, por eso esta Macrobrigada con gran cantidad de servicios”, expresó.

El Alcalde agradeció a Luly López y al equipo del DIF Saltillo por la organización de la jornada, así como a la UAAAN por recibir las actividades.

$!La Macrobrigada incluyó consulta médica general, atención dental, revisión de la vista y entrega de lentes.
La Macrobrigada incluyó consulta médica general, atención dental, revisión de la vista y entrega de lentes. CORTESÍA

También destacó la participación de dependencias estatales y del camión “Vive Libre Sin Drogas”, además del DIF Coahuila, Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud.

Por su parte, Luly López Naranjo explicó que la Macrobrigada incluyó servicios de consulta médica general, atención dental, revisión de la vista y entrega de lentes, así como valoración auditiva y, en los casos que lo requirieron, aparatos auditivos.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo detalló que también se instalaron módulos de salud integral, detección metabólica, salud preventiva femenina, salud mental, nutrición y autocuidado.

$!Javier Díaz encabezó la jornada en las instalaciones de la Universidad.
Javier Díaz encabezó la jornada en las instalaciones de la Universidad. CORTESÍA

Entre las actividades se incluyó además la plática de sensibilización y prevención “Te Quiero Aquí”, enfocada en identificar señales de alerta, la importancia de pedir ayuda y las redes de apoyo.

El rector de la UAAAN, Alberto Flores Olivas, dio la bienvenida a las autoridades municipales y agradeció el acercamiento de estos servicios a la comunidad universitaria.

“Cuenten con nuestro apoyo, en la Narro siempre hemos estado en colaboración con el municipio”, señaló.

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En representación de los estudiantes, Adal Oziel Martínez Pérez, presidente de la Sociedad de Alumnos, destacó la importancia de acercar servicios de salud al campus.

“Para nosotros es muy valioso contar con acciones que no solo atienden nuestras necesidades, sino también promueven la prevención y el cuidado integral de nuestra salud”, afirmó.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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