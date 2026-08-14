Llevan orientación emocional a usuarios de la Casa del Adulto Mayor en Ramos Arizpe, Coahuila

Durante el encuentro, Aida García, trabajadora social del CIJ, destacó la importancia de que las personas reconozcan lo que sienten, expresen sus emociones y cuenten con espacios donde puedan hablar de situaciones que afectan su bienestar cotidiano.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El cuidado de la salud mental no tiene edad y también debe formar parte de las acciones dirigidas a las personas adultas mayores. Bajo esta premisa, personal del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Ramos Arizpe llevó ayer una sesión de orientación a usuarios de la Casa del Adulto Mayor.

La actividad puso especial atención en factores como la tristeza, el estrés, la preocupación y el aislamiento, circunstancias que pueden presentarse durante esta etapa de la vida ante cambios familiares, sociales o en la rutina personal.

Más allá de identificar emociones, la sesión buscó reforzar la convivencia y los vínculos sociales como herramientas para mantener una vida activa. También se abordaron aspectos relacionados con la autoestima, la comunicación y las relaciones interpersonales.

El trabajo cobra relevancia en un espacio que concentra distintas actividades para adultos mayores de Ramos Arizpe. La Casa del Adulto Mayor retomó este año sus talleres recreativos y formativos, entre ellos zumba, canto, guitarra, manualidades, lotería y dominó, además de servicios de apoyo social.

La atención emocional se suma así a una agenda que busca que las personas mayores no sólo tengan actividades de convivencia, sino también herramientas para enfrentar cambios y situaciones que pueden repercutir en su estado de ánimo.

El CIJ Ramos Arizpe mantiene además una línea de trabajo preventivo en el municipio. En mayo pasado, especialistas de la institución capacitaron a personal del DIF en primeros auxilios psicológicos para fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones de crisis, estrés, ansiedad o acontecimientos traumáticos.