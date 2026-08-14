Llevan orientación emocional a usuarios de la Casa del Adulto Mayor en Ramos Arizpe, Coahuila

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Saltillo
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    Llevan orientación emocional a usuarios de la Casa del Adulto Mayor en Ramos Arizpe, Coahuila
    Adultos mayores participaron en la sesión de orientación emocional impartida por personal del CIJ Ramos Arizpe. CORTESÍA

Personal del CIJ impartió una sesión para reconocer emociones y fortalecer vínculos sociales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El cuidado de la salud mental no tiene edad y también debe formar parte de las acciones dirigidas a las personas adultas mayores. Bajo esta premisa, personal del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Ramos Arizpe llevó ayer una sesión de orientación a usuarios de la Casa del Adulto Mayor.

Durante el encuentro, Aida García, trabajadora social del CIJ, destacó la importancia de que las personas reconozcan lo que sienten, expresen sus emociones y cuenten con espacios donde puedan hablar de situaciones que afectan su bienestar cotidiano.

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La actividad puso especial atención en factores como la tristeza, el estrés, la preocupación y el aislamiento, circunstancias que pueden presentarse durante esta etapa de la vida ante cambios familiares, sociales o en la rutina personal.

Más allá de identificar emociones, la sesión buscó reforzar la convivencia y los vínculos sociales como herramientas para mantener una vida activa. También se abordaron aspectos relacionados con la autoestima, la comunicación y las relaciones interpersonales.

El trabajo cobra relevancia en un espacio que concentra distintas actividades para adultos mayores de Ramos Arizpe. La Casa del Adulto Mayor retomó este año sus talleres recreativos y formativos, entre ellos zumba, canto, guitarra, manualidades, lotería y dominó, además de servicios de apoyo social.

La atención emocional se suma así a una agenda que busca que las personas mayores no sólo tengan actividades de convivencia, sino también herramientas para enfrentar cambios y situaciones que pueden repercutir en su estado de ánimo.

El CIJ Ramos Arizpe mantiene además una línea de trabajo preventivo en el municipio. En mayo pasado, especialistas de la institución capacitaron a personal del DIF en primeros auxilios psicológicos para fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones de crisis, estrés, ansiedad o acontecimientos traumáticos.

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El centro fue creado en Ramos Arizpe como una institución especializada en prevención y atención de adicciones, aunque sus acciones comunitarias también abarcan la promoción del bienestar emocional y la prevención de conductas de riesgo.

Con actividades dirigidas a distintos sectores, el CIJ busca acercar herramientas de prevención a la población y reforzar la idea de que pedir orientación, hablar de las emociones y mantener redes de apoyo también son formas de cuidar la salud.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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