Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias. FOTO: CORTESÍA

La iniciativa se ha consolidado como una alternativa eficaz, segura y accesible para los ciudadanos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el programa de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” ha superado los 261 mil viajes desde su inicio, consolidándose como una opción eficaz, segura y accesible para miles de habitantes de la ciudad.

“Estos más de 261 mil traslados reflejan el impacto tangible que tiene este programa en la movilidad urbana y en la economía de las familias”, destacó el edil durante un encuentro con medios de comunicación.

El alcalde recordó que la iniciativa, impulsada con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha generado una mejora significativa en la forma en que los ciudadanos se desplazan dentro de Saltillo, ofreciendo una alternativa que facilita los traslados diarios sin costo.

Díaz González explicó que, con base en la demanda de los usuarios, se han realizado ajustes operativos y se continúa trabajando para optimizar las frecuencias y los trayectos. “Estamos reforzando el servicio en horas pico y reduciendo los intervalos de paso, con el objetivo de garantizar viajes más ágiles, especialmente durante los horarios escolares y laborales”, puntualizó.

El alcalde añadió que también se avanza en el rediseño de las rutas alimentadoras, en coordinación con los concesionarios del transporte. “Se está realizando un estudio de origen-destino que permitirá definir con precisión estas nuevas rutas, ampliando la cobertura y facilitando el acceso al transporte gratuito desde más colonias de la ciudad”, mencionó.

Se han realizado ajustes operativos para optimizar las frecuencias y trayectos de las unidades.
Se han realizado ajustes operativos para optimizar las frecuencias y trayectos de las unidades. FOTO: CORTESÍA

El objetivo del municipio, reiteró Díaz González, es que a inicios de 2026 las dos rutas troncales estén en operación plena, junto con las rutas alimentadoras rediseñadas, con el fin de consolidar una red de transporte más eficiente, segura y accesible para toda la ciudadanía.

Finalmente, el alcalde invitó a las y los saltillenses a seguir utilizando el servicio gratuito, que a la fecha ha beneficiado a miles de usuarios y ha representado un ahorro importante en la economía familiar, reafirmando su compromiso con la movilidad y el bienestar de la población.

