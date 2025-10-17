Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el programa de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” ha superado los 261 mil viajes desde su inicio, consolidándose como una opción eficaz, segura y accesible para miles de habitantes de la ciudad.

“Estos más de 261 mil traslados reflejan el impacto tangible que tiene este programa en la movilidad urbana y en la economía de las familias”, destacó el edil durante un encuentro con medios de comunicación.

El alcalde recordó que la iniciativa, impulsada con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha generado una mejora significativa en la forma en que los ciudadanos se desplazan dentro de Saltillo, ofreciendo una alternativa que facilita los traslados diarios sin costo.

Díaz González explicó que, con base en la demanda de los usuarios, se han realizado ajustes operativos y se continúa trabajando para optimizar las frecuencias y los trayectos. “Estamos reforzando el servicio en horas pico y reduciendo los intervalos de paso, con el objetivo de garantizar viajes más ágiles, especialmente durante los horarios escolares y laborales”, puntualizó.

El alcalde añadió que también se avanza en el rediseño de las rutas alimentadoras, en coordinación con los concesionarios del transporte. “Se está realizando un estudio de origen-destino que permitirá definir con precisión estas nuevas rutas, ampliando la cobertura y facilitando el acceso al transporte gratuito desde más colonias de la ciudad”, mencionó.