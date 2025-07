Memorias de don Martín de la Cruz: Las tribus chichimecas de Coahuila

Una memoria escrita para rescatar del olvido a los pueblos que habitaron el desierto de Coahuila

Mi avanzada edad hace que mis manos tiemblen un poco y la vista se me nuble por ratos. Por las noches escucho entre sueños voces que repiten mi nombre, invitándome a que vaya con ellas. Siento la necesidad urgente de poner en papel lo que mi abuelo Aniceto de la Cruz me contó durante tantas tardes de mi niñez, cuando el sol se ocultaba tras el cerro de Tlaxcala y sus rayos dorados acariciaban el cielo. Esas charlas de atardecer las llevo grabadas en el alma; algún día mis nietos o los hijos de mis nietos van a comprender por qué escribí todo esto. Mi abuelo Aniceto era tlaxcalteca de cepa pura, su piel café oscuro curtida por el sol del desierto. Cuando me hablaba de los antiguos pobladores de Coahuila, sí esos, los dueños de estas tierras, su voz se volvía un murmullo, como si temiera despertar a los espíritus que aún vagaban por estos valles. "Mijo", me decía, "antes de que llegaran los españoles con sus cruces y sus espadas, estos parajes se llenaban de gente que venía de muchos lados".

Me contaba de los cuachichiles, que habitaban en temporadas donde ahora se levanta El Saltillo. "Eran gente aguerrida, gallarda, con un sentido protector hacia sus hijos como nunca he visto, sobre todo muy dignos", recalcaba. "Tenían su lengua, sus costumbres, sus deidades. Uno de los últimos fue un indio llamado Amonimitznek, quien sabía los nombres de todas las plantas medicinales de la región y podía predecir las lluvias". Cuando hablaba de los cuachichiles, el abuelo apuntaba con su dedo índice hacia el oriente y me señalaba la sierra. "Mira mijo, en esa montaña, puedes ver a Zapalinamé, ahí yace desde hace mucho tiempo. Le dicen el indio muerto." Así empezaba la historia de Zapalinamé, relato que ya me había contado varias veces, pero que el abuelo seguía contando como si fuera la primera vez. "Fue un guerrero cuachichil que, después de la llegada de los españoles, decidió no seguir peleando con ellos para no sacrificar más a su gente". "Fue sabio y valiente a su manera", decía el abuelo, "hizo la paz con el capitán Urdiñola, no por cobardía, sino por amor a los suyos. Sabía que seguir luchando significaba ver morir a toda su gente." Dirigiendo la mirada nuevamente hacia la sierra, afirmaba: "Ahí lo puedes ver: no está muerto, está dormido, sigue vigilante de nosotros. Zapalinamé es quien nos da el agua que hoy tomamos; si hacemos mal uso de ella, despertará enojado y nos dejará sin agua". TRIBUS HACIA EL OESTE Otras historias que me contaba eran las de los laguneros, salineros y rayados, quienes andaban casi desnudos, pero con el pelo arreglado y la cara pintada, se les veía junto a las lagunas cerca de donde ahora están San Pedro y Parras. Otros eran los paogas, los caviseras, los vasapalles, los ahomamas, los yanabopos, los daparabopos", enumeraba de memoria el nombre de las tribus sin olvidar, todo con voz nostálgica y a veces se interrumpía con un leve suspiro. Todos ellos sabían el secreto de las aguas, se alimentaban de peces y plantas del desierto. Cuando moría alguien, se pintaban aún más la cara. Decían que los muertos se quedaban flotando en la laguna como niebla al amanecer que no quiere disiparse.

Más hacia el oeste habitaban los más bravos, allá por el rumbo de lo que hoy llaman Durango: los irritilas, miopacoas, meviras, hoeras y maiconeras. "Eran de carácter guerrero", recordaba, "tenían una dignidad que los españoles nunca entendieron. Siempre luchando hasta la muerte antes de ser sometidos, cosa que nunca lograron los españoles hacer". Me hablaba también de los cachinipas, los malos espíritus "los cachinipas eran las almas de los que morían sin encontrar paz, y por eso los rituales funerarios eran tan importantes. Cada lamento servía para guiar a los muertos hacia su descanso". "¿Y los tobosos, abuelo?", le preguntaba siempre cuando me invadía la curiosidad. Las historias de guerra me fascinaban y me intrigaban por su ferocidad. "Ay, mijo", suspiraba, "los tobosos eran como el viento frío que viene del norte: implacables. Eran parientes de los apaches, de los más antiguos en estas tierras. Cuando los franciscanos llegaron en 1592, los corrieron a punta de arco y flecha. El pobre Padre Gavira tuvo que huir hasta Tópia. Los cocoyomes andaban siempre con los tobosos, aterrorizando a los pueblos". Luego añadía, como justificándolos: "No lo hacían por maldad, era para sobrevivir, porque la comida escaseaba y estaban en su derecho. Estas tierras les pertenecían por antigüedad." "Pero mira qué curioso es el destino", decía el abuelo, "fuimos los tlaxcaltecas, otros indios como ellos, quienes vinimos a ayudar a defender la villa. Fueron muchas familias que llegaron con don Buenaventura de Paz, nieto de Xicoténcatl". Su voz se volvía más suave: "Mi antepasado Esteban de la Cruz venía en ese grupo. El capitán Francisco de Urdiñola se encargó de traerlos. Así nació San Esteban de la Nueva Tlaxcala, separado de Saltillo por la calle del Reventón, que todavía puedes ver, esa donde baja y revienta el agua". FUNDACIÓN DE OTRAS VILLAS De aquí de San Esteban se fueron muchos a poblar otras regiones, el Rey prometió tierras y otros privilegios a cambio de luchar con los indios nativos, así, poco a poco los indios empezaron a desaparecer. En 1603, el padre fray Antonio Zalduendo se aventuró a salir de El Saltillo, pero a los tres años tuvo que regresar por los constantes ataques.

Allá por 1670, el padre fray Juan Larios, un franciscano de la provincia de Jalisco, logró lo que otros no habían conseguido: pacificar a los naturales. El gobernador don José García Salazar aprobó sus planes, y el capitán don Francisco Elizondo recibió órdenes de apoyar a los misioneros con 70 soldados. "Ahí llegaron los franciscanos, lo que hoy se llama Monclova", "Con promesas de comida y protección, lograron atraer a las tribus" AL NORTE El abuelo sabía los nombres de todas las tribus del norte, los recitaba como una letanía sagrada: "Los obayas, los boboles, los cotzales, los manosprietas, los catujanos, los milijaes, los tilijais, los cabezas, los contotores, los bauzarigames. Cada nombre que pronunciaba era solo un eco desvanecido para siempre. No sé cómo sabía tanto el abuelo. "Se fundaron cinco misiones principales: San Francisco de Coahuila, con indios boboles y obayas; Santa Rosa de Nadadores, con cotzales y manosprietas que tuvieron que mover por la guerra de los tobosos; San Bernardo de la Candela, con catujanos, tilijais y milijaes". "Los misioneros documentaron mucho más de 200 tribus diferentes en Coahuila", me contaba, "y muchas hablaban la lengua coahuilteca, que el padre fray Bartolomé García pudo documentar en 1760. Esa lengua se extendía desde Candela hasta el río de San Rodrigo". "Santo Nombre de Jesús Peyotes", continuaba, "fue establecida en 1698 con la tribu de gijames. El nombre venía de la abundancia de esa planta medicinal con la que se preparaba una bebida que embriagaba y daba visiones. Los gijames la usaban para hablar con sus antepasados, para ver el futuro, para curar enfermedades del espíritu. Los indios lloraban y reían al mismo tiempo, como si vieran cosas que los demás no podíamos ver". Al sur, cerca del río Grande, se establecieron las misiones más importantes. San Juan Bautista fue fundada en 1699 por fray Diego Salazar con indios mahuames, pachales, mescales, jarames, ohaguames y chahuames. El conde de Valladares creó en 1701 una compañía volante de treinta hombres para proteger estas misiones. Cuando hablaba de San Buenaventura de las Cuatro Ciénegas, esa misión que parecía maldita. Fundada en 1673 con indios cabezas, contotores y bauzarigames, todos guerreros por naturaleza quienes terminaron por destruir la misión. "Es como si la tierra misma rechazara lo que no le pertenecía".

EL PRINCIPIO DEL FIN “Acá más cerca de nosotros, en lo que hoy es Parras, en 1598, el capitán Antón Martín Zapata y el padre jesuita Juan Agustín de Espinosa fundaron la villa. Con cada pueblo que fundaban, los indios originales se iban retirando más al desierto”. Y aquí la voz del abuelo se volvía un susurro: “Los tobosos fueron exterminados hacia el último tercio del siglo XVIII. Cada hombre, cada mujer, cada niño. No quedó uno solo”. ”Pero no terminó ahí”, me decía, y sus ojos se llenaban de lágrimas. “Para 1870, mijo, ya no quedaba ni un solo indio puro en todo Coahuila. Los últimos fueron exterminados en ese año por orden del gobernador Lobo, que mandó envenenar los aguajes donde bebían. Antes de Lobo, otro gobernador que no era de aquí, de apellido Vidaurri, decía que ‘el mejor indio es el indio muerto’. Así pensaban los poderosos; para ellos, los antiguos no eran más que un estorbo”. HIJOS DEL DESIERTO ”Eran como fantasmas”, decía, “caminando por los valles, sucios, cansados, pero había algo que nunca entendí: a pesar de sus desgracias siempre sonreían, como diciéndonos con su risa que nunca iban a poder con ellos. Aquí en San Esteban se hablaba mucho de una india, la llamaban Teotlaktli, hablaba algo de español. Cuando estaba sola, cantaba canciones en su lengua antigua. Cuando murió en 1789, con ella murió la última voz que recordaba las oraciones de los hijos de esta tierra”. Al final de sus relatos, el abuelo Aniceto siempre guardaba silencio un largo rato, mirando hacia el horizonte. “Mijo”, me decía entonces, “para cuando tú seas viejo, ya nadie recordará estos nombres. Ya nadie sabrá que aquí, en estas tierras, hubo muchas tribus diferentes, pero sus espíritus esos siempre estarán aquí”. La noche que murió el abuelo Aniceto, soñé con todos los nombres que me había enseñado. Desperté con la certeza de que algún día tendría que escribir todo esto. Ahora cumplo la promesa que me hice en su lecho de muerte. Escribo para que alguien recuerde a los ahomamas, yanabopos y daparabopos, que conocían los secretos que guarda el desierto. Escribo para que Teotlaktli, la que cantaba sola, sea recordada en sus lamentos y para que su canto no haya sido en vano. Para cuando yo me vaya, que no falta mucho, así como se fue el abuelo Aniceto, como se fueron todos los antiguos, espero que estas palabras permanezcan. Como las últimas flores en un campo arrasado, como la última gota de agua en el estanque, como el último canto de un pueblo que solo existe ya en este papel y en el recuerdo de quien lo lea.