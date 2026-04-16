Motociclista sale del camino y vuelca en la Saltillo-Monterrey

Un motociclista no logró llegar a su trabajo tras sufrir un accidente en el kilómetro 28 de la carretera Monterrey-Saltillo.

El percance ocurrió a la altura del entronque con la autopista, cuando el afectado circulaba de norte a sur. Aparentemente, perdió el control debido a que un tráiler le cerró el paso, lo que provocó que chocara contra un señalamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Menor es golpeado durante violento asalto en La Valencia; le arrebatan dinero y documentos (video)

El casco de seguridad lo salvó de sufrir lesiones fatales, y fue atendido por paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe. Gerardo N., de 32 años de edad y con domicilio en el ejido Higueras, mencionó que se dirigía a su trabajo en restaurantes de carretera.

Durante la valoración, presentó deformidad en la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital General de Saltillo. Elementos de la Guardia Nacional (GN) tomaron conocimiento del percance, el cual fue consignado ante la agencia del Ministerio Público.