Motociclista sale del camino y vuelca en la Saltillo-Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 16 abril 2026
    Motociclista sale del camino y vuelca en la Saltillo-Monterrey
    Paramédicos de Ramos Arizpe atendieron el accidente.
    Motociclista sale del camino y vuelca en la Saltillo-Monterrey

Fue trasladado al Hospital General debido a una lesión en la pierna

Un motociclista no logró llegar a su trabajo tras sufrir un accidente en el kilómetro 28 de la carretera Monterrey-Saltillo.

El percance ocurrió a la altura del entronque con la autopista, cuando el afectado circulaba de norte a sur. Aparentemente, perdió el control debido a que un tráiler le cerró el paso, lo que provocó que chocara contra un señalamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Menor es golpeado durante violento asalto en La Valencia; le arrebatan dinero y documentos (video)

El casco de seguridad lo salvó de sufrir lesiones fatales, y fue atendido por paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe. Gerardo N., de 32 años de edad y con domicilio en el ejido Higueras, mencionó que se dirigía a su trabajo en restaurantes de carretera.

Durante la valoración, presentó deformidad en la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital General de Saltillo. Elementos de la Guardia Nacional (GN) tomaron conocimiento del percance, el cual fue consignado ante la agencia del Ministerio Público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de tos ferina a nivel nacional, pese a la baja registrada en Coahuila.

Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja
true

Juan Pablo Penilla y la conexión Coahuila (foto)
Personas afectadas por presunto fraude inmobiliario se manifestaron para exigir avances en el caso.

Víctimas de fraude inmobiliario se manifiestan nuevamente en Torreón; exigen avances en el caso
true

¿Quién para el boom de fraudes inmobiliarios?
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro evitó el estallamiento de huelga tras la votación sindical.

Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga
true

El rancho de las mil y una trabas
Canasta básica: por las nubes y más allá

Canasta básica: por las nubes y más allá
Las estéticas clausuradas carecían de permiso para laborar; permanecerán así hasta comprobar su legalidad.

Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila