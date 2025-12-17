Mucho ojo: ‘Aquí vamos’ laborará con horario dominical en Navidad y 1 de enero

Saltillo
/ 17 diciembre 2025
    Mucho ojo: 'Aquí vamos' laborará con horario dominical en Navidad y 1 de enero
    En Navidad y Año Nuevo las unidades del programa “Aquí vamos” dejarán de laborar a las 21:30 horas. FOTO: VANGUARDIA

El IMMUS informó que en días festivos el sistema mantiene su esquema previsto desde el diseño, mientras se da seguimiento a posibles ajustes en rutas concesionadas para no afectar la conectividad

Las rutas del sistema “Aquí vamos” trabajarán con esquema de domingo los días festivos del 25 de diciembre y 1 de enero, sin cambios en sus trayectos, así lo informó Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), quien explicó que este comportamiento ya estaba contemplado desde el diseño del sistema.

Comentó que el servicio funcionará de 07:30 a 21:30 horas, con ajustes en frecuencia similares a los domingos. “Los días festivos se comportan igual que los domingos, tanto en horarios como en frecuencia”, dijo, al precisar que no habrá modificaciones adicionales en el trayecto de las rutas troncales.

Agregó que el Instituto se mantendrá atento a la operación de las rutas concesionadas del transporte público, ya que en fechas festivas suelen reducir sus horarios. En ese sentido, dijo, se dará seguimiento especial a las que conectan con el centro de la ciudad, por su relevancia en la movilidad diaria.

“Hemos estado ya planteando con gente del oriente la manera en la que puedan ayudarnos, si no van a dar un servicio completo, para que la gente pueda tomar la ruta troncal”, concluyó.

