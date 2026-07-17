Municipio reporta acumulado de 26 mil 200 árboles sembrados en Saltillo en esta administración

Más de 26 mil 200 árboles y plantas han sido sembrados en Saltillo durante la actual administración municipal, de acuerdo con información de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La proyección oficial es alcanzar 30 mil ejemplares al finalizar julio, mediante jornadas coordinadas con dependencias estatales y federales, instituciones educativas, asociaciones civiles y empresas.

Las intervenciones se han realizado en plazas, camellones, áreas verdes y otros espacios públicos de la zona urbana, además de comunidades rurales y sectores de la sierra de Zapalinamé.

Entre las especies de árboles utilizadas se encuentran encino siempre verde, maple, fresno, trueno y pino piñonero.

Las jornadas también incluyen plantas polinizadoras y ornamentales, como bugambilia, rosa laurel, lavanda, romero y distintas variedades de suculentas.

El alcalde Javier Díaz González señaló que parte de las actividades se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, así como con programas vinculados a la Comisión Nacional Forestal.

“Para nosotros el tema del medio ambiente es muy importante. Contamos con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien impulsa el programa ‘Verde verde’ en todo el Estado, y en Saltillo trabajamos de la mano con el Gobierno del Estado para sumar esfuerzos en beneficio del medio ambiente e incrementar nuestros recursos naturales. Además, seguiremos realizando jornadas de reforestación con los diferentes actores sociales”, comentó el Alcalde.

La Dirección de Medio Ambiente informó que las próximas acciones continuarán en diferentes sectores de la ciudad, aunque no precisó fechas, ubicaciones ni cantidad de ejemplares prevista para cada jornada.