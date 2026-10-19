‘Necesitamos llegar a la meta’: Ayuda Rosa pide apoyo en Saltillo para concretar rifa contra el cáncer

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ‘Necesitamos llegar a la meta’: Ayuda Rosa pide apoyo en Saltillo para concretar rifa contra el cáncer
    Los premios son bastante atractivos; por solo 250 pesos el primer lugar se llevará 50 mil pesos en efectivo, mientras que el segundo lugar es de 25 mil pesos y el tercero de 15 mil pesos. FOTO: CORTESÍA

La asociación busca vender mil boletos de 250 pesos para continuar apoyando a mujeres que padecen la enfermedad; ante las bajas ventas, el sorteo fue reprogramado para el 15 de diciembre

La asociación Ayuda Rosa A.C., dedicada al acompañamiento de mujeres con cáncer en Saltillo, hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a su rifa solidaria, luego de que la venta de boletos avanzara más lento de lo esperado, situación que obligó a posponer el sorteo hasta el próximo 15 de diciembre.

María Teresa Ramos Guerrero, fundadora y presidenta de la organización, reconoció que actualmente enfrentan dificultades para reunir recursos y pidió el respaldo de los saltillenses para continuar brindando apoyo a las pacientes que requieren medicamentos, estudios médicos y otros insumos.

Todo listo para la 11ª edición del desfile Xantolum en Saltillo

“Nosotros trabajamos todo el año y necesitamos de ustedes, porque son muchas las necesidades”, expresó durante una entrevista realizada este lunes en la Universidad Carolina, donde la asociación organizó una jornada de concientización sobre el cáncer de mama.

La meta es vender mil boletos, con un costo de 250 pesos cada uno. Los premios son de 50 mil pesos para el primer lugar, 25 mil para el segundo y 15 mil para el tercero, todos en efectivo.

En un comunicado, Ayuda Rosa explicó que la decisión de cambiar la fecha responde a que el proceso de venta y cobro de boletos ha sido más lento de lo previsto, por lo que continuará promoviendo la participación ciudadana para alcanzar su objetivo.

La presidenta recordó que las necesidades de las mujeres con cáncer no terminan en octubre, mes dedicado a la sensibilización sobre esta enfermedad, por lo que invitó a la población a contribuir también mediante donativos económicos, medicamentos oncológicos, pelucas y prótesis en buen estado.

Saltillo: Universidad Autónoma de Coahuila forma lazo rosa en apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA RIFA SOLIDARIA?

Las personas interesadas pueden solicitar su número a través del WhatsApp (844) 544 67 90, donde recibirán las indicaciones para realizar el pago en efectivo o mediante transferencia bancaria.

Los participantes deben ser mayores de 18 años y pueden cubrir el costo del boleto en un máximo de 2 quincenas a partir de su asignación. Cada número deberá estar completamente pagado y validado para participar. El sorteo fue reprogramado para el 15 de diciembre de 2026, mientras que la venta de boletos permanece abierta.

Ayuda Rosa reiteró que los recursos obtenidos contribuirán a fortalecer su labor de acompañamiento a mujeres que enfrentan el cáncer, una tarea que, insistió su presidenta, requiere de la solidaridad de la población durante todo el año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cáncer
Enfermedades
Salud

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cirugía plástica para el sistema de salud

Cirugía plástica para el sistema de salud
El Rodeo Saltillo concluyó con más de 125 mil visitantes, entre ellos turistas nacionales y extranjeros.

Rodeo Saltillo se consolida como el mejor de México y pone a la capital de Coahuila en el mapa internacional
true

Saltillo: cada vez es más una ciudad para los autos
Personas adultas mayores y mujeres interesadas podrán solicitar su incorporación a los programas de pensiones del Bienestar hasta el 25 de octubre.

Abren registro para Pensiones del Bienestar en Torreón, Matamoros y Viesca
La denunciante entregó videos a la Policía Ambiental para que las autoridades investiguen el presunto maltrato animal.

Indigna en Saltillo video de joven golpeando a un perrito en la colonia República; ya investigan el caso
Chivas abrirá la actividad del martes frente al Necaxa con la intención de sumar en casa y mantenerse cerca de los primeros lugares de la clasificación.

Liga MX: previa de la Jornada 13 del Apertura 2026, partidos y horarios
Según los informes, Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, acusó a Corea del Sur de haber realizado numerosos disparos de advertencia y emitido avisos por radio en la frontera desde agosto.

Corea del Norte amenaza con reanudar las emisiones de propaganda y desplegar más armas en la frontera con Corea del Sur
La violencia, que incluyó saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, elevó la presión sobre el Gobierno de Giorgia Meloni.

Todo sobre las violentas protestas en Italia: Milán, la ciudad más afectada con cientos de arrestos