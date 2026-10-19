‘Necesitamos llegar a la meta’: Ayuda Rosa pide apoyo en Saltillo para concretar rifa contra el cáncer

La asociación Ayuda Rosa A.C., dedicada al acompañamiento de mujeres con cáncer en Saltillo, hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a su rifa solidaria, luego de que la venta de boletos avanzara más lento de lo esperado, situación que obligó a posponer el sorteo hasta el próximo 15 de diciembre. María Teresa Ramos Guerrero, fundadora y presidenta de la organización, reconoció que actualmente enfrentan dificultades para reunir recursos y pidió el respaldo de los saltillenses para continuar brindando apoyo a las pacientes que requieren medicamentos, estudios médicos y otros insumos.

“Nosotros trabajamos todo el año y necesitamos de ustedes, porque son muchas las necesidades”, expresó durante una entrevista realizada este lunes en la Universidad Carolina, donde la asociación organizó una jornada de concientización sobre el cáncer de mama. La meta es vender mil boletos, con un costo de 250 pesos cada uno. Los premios son de 50 mil pesos para el primer lugar, 25 mil para el segundo y 15 mil para el tercero, todos en efectivo. En un comunicado, Ayuda Rosa explicó que la decisión de cambiar la fecha responde a que el proceso de venta y cobro de boletos ha sido más lento de lo previsto, por lo que continuará promoviendo la participación ciudadana para alcanzar su objetivo. La presidenta recordó que las necesidades de las mujeres con cáncer no terminan en octubre, mes dedicado a la sensibilización sobre esta enfermedad, por lo que invitó a la población a contribuir también mediante donativos económicos, medicamentos oncológicos, pelucas y prótesis en buen estado.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA RIFA SOLIDARIA? Las personas interesadas pueden solicitar su número a través del WhatsApp (844) 544 67 90, donde recibirán las indicaciones para realizar el pago en efectivo o mediante transferencia bancaria. Los participantes deben ser mayores de 18 años y pueden cubrir el costo del boleto en un máximo de 2 quincenas a partir de su asignación. Cada número deberá estar completamente pagado y validado para participar. El sorteo fue reprogramado para el 15 de diciembre de 2026, mientras que la venta de boletos permanece abierta. Ayuda Rosa reiteró que los recursos obtenidos contribuirán a fortalecer su labor de acompañamiento a mujeres que enfrentan el cáncer, una tarea que, insistió su presidenta, requiere de la solidaridad de la población durante todo el año.

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