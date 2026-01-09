Niños Dios de la Rosca de Reyes: un residuo que deja miles de plásticos en Saltillo

Cada enero, la Rosca de Reyes se convierte en uno de los símbolos de mayor demanda en la temporada. Sin embargo, detrás de esta tradición se genera un volumen considerable de residuos plásticos que, en la mayoría de los casos, terminan en la basura sin ningún tipo de aprovechamiento.

A nivel nacional, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) estima que durante la temporada de Reyes de este año la venta de roscas alcanzó alrededor de 3 mil millones de pesos, con un precio promedio de 350 pesos por pieza. Esto equivale a más de 8.5 millones de roscas vendidas en todo el País.

Si se toma en cuenta que cada rosca contiene en promedio 3 muñecos, el resultado son más de 25 millones de figuras de plástico.

CAMPAÑAS DE RECICLAJE

Ante este panorama, en lugares como Ciudad de México y Puebla se han implementado campañas para la recolección y reciclaje de los muñecos, en algunos casos en coordinación con asociaciones civiles como Banco de Tapitas, A.C.

Estas iniciativas permiten que los muñecos -elaborados principalmente de polipropileno, un plástico reciclable- sean transformados en productos como cubetas, escobas o artículos de limpieza. Los recursos obtenidos por su venta se destinan a apoyar a niños con cáncer y sus familias, dando un segundo uso a materiales que de otro modo se desecharían.

De acuerdo con estas organizaciones, cada año los muñecos de la rosca generan hasta 17 toneladas de residuos plásticos en México, lo que ha llevado a replicar estos programas en distintas entidades del país.

En Saltillo la producción alcanza más de 190 mil muñecos en una sola temporada

En el caso de Saltillo, no existe hasta ahora una campaña formal para el reciclaje de los muñecos de la rosca de Reyes, pese al volumen de consumo que se registra cada año.