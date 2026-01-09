Niños Dios de la Rosca de Reyes: un residuo que deja miles de plásticos en Saltillo
En la ciudad se generaron más de 190 mil monitos en una sola temporada
Cada enero, la Rosca de Reyes se convierte en uno de los símbolos de mayor demanda en la temporada. Sin embargo, detrás de esta tradición se genera un volumen considerable de residuos plásticos que, en la mayoría de los casos, terminan en la basura sin ningún tipo de aprovechamiento.
A nivel nacional, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) estima que durante la temporada de Reyes de este año la venta de roscas alcanzó alrededor de 3 mil millones de pesos, con un precio promedio de 350 pesos por pieza. Esto equivale a más de 8.5 millones de roscas vendidas en todo el País.
Si se toma en cuenta que cada rosca contiene en promedio 3 muñecos, el resultado son más de 25 millones de figuras de plástico.
CAMPAÑAS DE RECICLAJE
Ante este panorama, en lugares como Ciudad de México y Puebla se han implementado campañas para la recolección y reciclaje de los muñecos, en algunos casos en coordinación con asociaciones civiles como Banco de Tapitas, A.C.
Estas iniciativas permiten que los muñecos -elaborados principalmente de polipropileno, un plástico reciclable- sean transformados en productos como cubetas, escobas o artículos de limpieza. Los recursos obtenidos por su venta se destinan a apoyar a niños con cáncer y sus familias, dando un segundo uso a materiales que de otro modo se desecharían.
De acuerdo con estas organizaciones, cada año los muñecos de la rosca generan hasta 17 toneladas de residuos plásticos en México, lo que ha llevado a replicar estos programas en distintas entidades del país.
En Saltillo la producción alcanza más de 190 mil muñecos en una sola temporada
En el caso de Saltillo, no existe hasta ahora una campaña formal para el reciclaje de los muñecos de la rosca de Reyes, pese al volumen de consumo que se registra cada año.
De acuerdo con Isidoro García, presidente de la Canirac en la región, este año se generó una derrama económica de entre 22 y 25 millones de pesos por la venta de roscas en la ciudad, cifra estimada a partir de datos revisados junto con la Secretaría de Economía y Turismo del municipio.
Con un precio promedio de 350 pesos por rosca, esto representa la venta aproximada de entre 63 mil y 71 mil roscas únicamente en Saltillo. Al considerar que cada una incluye 3 muñecos, el cálculo arroja la generación de entre 190 mil y 215 mil muñecos de plástico.
El presidente de Canirac explicó que, en el sector restaurantero, las dinámicas relacionadas con el Día de Reyes suelen centrarse más en promociones o premios, como comidas o cenas que se entregan posteriormente, en especial rumbo al Día de la Candelaria, y no tanto en el corte de rosca el 6 de enero dentro de los establecimientos.
SIN REUTILIZACIÓN Y ACOPIO LOCAL
Sobre el destino de los muñecos, Isidoro señaló que no se tiene conocimiento de programas locales para su reutilización o reciclaje, y que, en la mayoría de los casos, estos objetos se guardan de manera personal o se desechan.
TRADICIÓN Y OPORTUNIDAD AMBIENTAL
Más allá del simbolismo religioso y cultural de la Rosca de Reyes, el volumen de residuos que genera abre una conversación pendiente en ciudades como Saltillo: ¿cómo mantener las tradiciones sin ignorar su impacto ambiental?
Mientras en otras entidades del País los muñecos ya se convierten en apoyo social y reciclaje, en la capital coahuilense el tema permanece como un área de oportunidad que, por ahora, sigue sin atenderse.