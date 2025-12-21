Obispo de Saltillo compara a los periodistas con ángeles

El obispo de Saltillo, Hilario González, conminó al gremio periodístico a cumplir con integridad, fidelidad y esperanza su función informativa.

En el cuarto domingo de adviento, el jerarca católico hizo una analogía entre un comunicador y un ángel, cuyo significado es “mensajero”.

Llamó a que “con integridad, lo que ven, lo que escuchan lo puedan asumir, lo puedan elaborar. con fidelidad transmitan aquello que han visto y oído”.

La anterior, “para bien de la sociedad y con esperanza: que nunca falte la esperanza en cada uno de ustedes a la hora de hacer su trabajo profesional”, expresó.

Recordó que la función de un ángel es siempre la de comunicar “con integridad” lo que ha contemplado de cara a Dios y, “con fidelidad”, comunica o comparte lo que ha visto y escuchado, subrayó.

A más de ello, “con esperanza trae una noticia”, aun cuando se trata de noticias tristes o duras, expresó, ejemplificando la labor de varios ángeles descritos en la Biblia.

Por ende, es preciso que en la labor de informar “siempre haya una esperanza”, indicó, y trajo a colación que el Papa León ha insistido mucho en el tema de la paz.

Por lo mismo, el obispo de Roma se pronuncia a favor del desarme, pero “no solo en cuanto a las armas materiales, sino también de las armas morales”.

Esto significa que se deben “desarmar” nuestros discursos y actitudes negativas hacia los demás.

Exhortó a los periodistas a que en su labor “sean buenos ángeles” que, con integridad, lo que ven, lo que escuchan lo puedan asumir y elaborar”, recalcó.

González García impartió su bendición a los reporteros que cubren la fuente de la Diócesis de Saltillo, lo cual tuvo lugar en la sacristía de la Catedral de Santiago.

Ahí pidió a Dios que fortalezca al gremio y proteja de persecuciones y críticas, asimismo, para que mantengan la honestidad y rectitud en su trabajo.