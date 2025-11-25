Por un sustito que le provocaron, joven atropella... un árbol en Saltillo

Saltillo
/ 25 noviembre 2025
    Por un sustito que le provocaron, joven atropella... un árbol en Saltillo
    Camioneta de la empresa Technosystems terminó sobre el camellón tras perder el control. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Un automovilista perdió el control de su camioneta tras ser presuntamente cerrado por otro vehículo, subió al camellón y derribó un árbol

Un joven automovilista derribó un árbol la tarde de este martes luego de perder el control de su vehículo, presuntamente porque otro automóvil le cerró el paso.

De acuerdo con el reporte, el conductor circulaba por el bulevar Carlos Abedrop con dirección a Fraga Landín; sin embargo, al dar vuelta a bordo de una camioneta Nissan NP300 con dirección al Eje 5, un vehículo se le habría atravesado, lo que provocó que perdiera el control.

$!Árbol derribado luego de que el vehículo se subiera al camellón central.
Árbol derribado luego de que el vehículo se subiera al camellón central. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro mujeres terminan lesionadas en choque al sur de Saltillo; conductores niegan responsabilidad

La camioneta, propiedad de la empresa Technosystems, salió de la carpeta asfáltica, se subió al camellón del lado derecho y terminó pasando por encima de un árbol, el cual fue derribado a causa del impacto. Sin lesiones aparentes de consideración, el joven conductor dio aviso inmediato a su patrón para informarle sobre lo ocurrido.

Al lugar acudió personal de la Policía Municipal de Tránsito, quien tomó conocimiento del hecho y realizó las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se solicitó una grúa para el retiro de la unidad, misma que fue trasladada a un corralón, en tanto se cuantifican los daños ocasionados a la infraestructura municipal.

Temas


Noticias
Seguridad
Última hora Saltillo

