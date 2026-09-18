Porfirio Díaz, ¿héroe de la Independencia? Líder de MC presume su imagen durante festejos en Saltillo

Durante las festividades del Grito de Independencia que se celebraron en el Palacio de Gobierno de Coahuila, ubicado en la Plaza de Armas de Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez llevó a cabo una celebración con “influencers” y políticos jóvenes de la entidad. Entre los invitados a este acceso, que estuvo limitado a prensa y público en general, estuvo Alfonso Danao de la Peña, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, quien en medio de la celebración se tomó una foto en el balcón con la insignia de Porfirio Díaz, cuyo natalicio se conmemora el 15 de septiembre.

En la publicación también mostró de forma individual la insignia, en la que se reconoce a Díaz como general. Además, Danao de la Peña señaló en su publicación que Porfirio Díaz no fue quien “movió” la celebración del Grito de Independencia del 16 al 15 de septiembre y explicó que el pin que portó fue en conmemoración de su natalicio. “Hoy, 16 de septiembre se celebran 216 años del inicio de la independencia de México y como dato curioso el día 15 se celebran 196 años del Natalicio de Porfirio Díaz. Aunque muchos dicen que Porfirio Díaz movió la celebración del día 16 al 15 para que coincidiera con su cumpleaños, es un dato falso, la celebración se movió varios años antes”, expresó.

Al igual que Alfonso Danao de la Peña, otros personajes invitados hicieron alusión a figuras de otros periodos de la historia de México durante los festejos por los 216 años del inicio de la Independencia. Entre ellos estuvo el influencer Erik Treviño, quien en sus publicaciones recordó que durante su infancia fue reconocido por “la mejor caracterización de Venustiano Carranza”, personaje coahuilense vinculado con la Revolución Mexicana; sin embargo, dicha publicación posteriormente fue eliminada.