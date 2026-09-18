Porfirio Díaz, ¿héroe de la Independencia? Líder de MC presume su imagen durante festejos en Saltillo

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    Porfirio Díaz, ¿héroe de la Independencia? Líder de MC presume su imagen durante festejos en Saltillo
    Alfonso Danao de la Peña asistió a los festejos por la Independencia en Palacio de Gobierno y compartió imágenes desde uno de los balcones del recinto. REDES SOCIALES

Alfonso Danao de la Peña portó un distintivo con la imagen del expresidente durante la celebración en Palacio de Gobierno y explicó que lo hizo por el aniversario de su natalicio

Durante las festividades del Grito de Independencia que se celebraron en el Palacio de Gobierno de Coahuila, ubicado en la Plaza de Armas de Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez llevó a cabo una celebración con “influencers” y políticos jóvenes de la entidad.

Entre los invitados a este acceso, que estuvo limitado a prensa y público en general, estuvo Alfonso Danao de la Peña, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, quien en medio de la celebración se tomó una foto en el balcón con la insignia de Porfirio Díaz, cuyo natalicio se conmemora el 15 de septiembre.

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En la publicación también mostró de forma individual la insignia, en la que se reconoce a Díaz como general.

Además, Danao de la Peña señaló en su publicación que Porfirio Díaz no fue quien “movió” la celebración del Grito de Independencia del 16 al 15 de septiembre y explicó que el pin que portó fue en conmemoración de su natalicio.

“Hoy, 16 de septiembre se celebran 216 años del inicio de la independencia de México y como dato curioso el día 15 se celebran 196 años del Natalicio de Porfirio Díaz. Aunque muchos dicen que Porfirio Díaz movió la celebración del día 16 al 15 para que coincidiera con su cumpleaños, es un dato falso, la celebración se movió varios años antes”, expresó.

$!El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano mostró el distintivo de Porfirio Díaz que portó durante la celebración y explicó que hacía referencia al natalicio del expresidente.
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano mostró el distintivo de Porfirio Díaz que portó durante la celebración y explicó que hacía referencia al natalicio del expresidente. REDES SOCIALES

Al igual que Alfonso Danao de la Peña, otros personajes invitados hicieron alusión a figuras de otros periodos de la historia de México durante los festejos por los 216 años del inicio de la Independencia.

Entre ellos estuvo el influencer Erik Treviño, quien en sus publicaciones recordó que durante su infancia fue reconocido por “la mejor caracterización de Venustiano Carranza”, personaje coahuilense vinculado con la Revolución Mexicana; sin embargo, dicha publicación posteriormente fue eliminada.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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