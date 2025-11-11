Preocupa a vecinos del norte de Saltillo aprobación de permiso para construcción de complejo

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Preocupa a vecinos del norte de Saltillo aprobación de permiso para construcción de complejo
    Vecinos de la calle Petra Siller, cerca del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, externaron su preocupación ante la aprobación de nuevos complejos habitacionales y comerciales que podrían incrementar el riesgo de inundaciones en la zona norte de Saltillo. FOTO: GOOGLE

Habitantes señalaron que, pese a las reuniones previas con autoridades federales, las obras pluviales siguen sin iniciar debido a la falta de acuerdos con terratenientes

Vecinos de la zona norte de Saltillo vieron con preocupación que el Cabildo aprobara por unanimidad la construcción de nuevos complejos habitacionales y comerciales en la zona de Los Silleres, sin contemplar que en el área podría incrementarse el riesgo de inundaciones.

Fue el pasado lunes cuando VANGUARDIA dio a conocer que el Cabildo había aprobado el cambio de uso de suelo para la construcción de una plaza comercial con 36 departamentos en el sector de Los Silleres.

De acuerdo con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, el predio, ubicado sobre la calle Petra Siller, a 56 metros al oriente del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, tendría además seis locales comerciales.

Ante ello, vecinos de la zona norte que han padecido severas inundaciones durante las temporadas de lluvia que llegan a la ciudad entre mayo y septiembre, manifestaron su inquietud al considerar que el riesgo podría aumentar.

La vecina de la zona más cercana al predio, Martha Alicia Arriaga, expresó en entrevista con VANGUARDIA que en el área ya se han registrado adecuaciones que, con este nuevo complejo, podrían incrementar la desviación del agua, afectando a más habitantes.

“Siguen construyendo, haciendo más departamentos, construcciones. No les interesa hasta qué punto nos están afectando a todos los que viven al norte. Nos van a enviar más agua, toda la de Los Silleres. Ya hicieron unos bordos para desviar el agua en Colosio. Ahora, con lo de Los Silleres, tendrían que desviar eso y nos enviarán con más fuerza el agua que llegue”, expresó Martha Alicia.

Subrayó que entre los vecinos existe la percepción de que las instituciones gubernamentales locales no tienen voluntad para ayudarles a solventar la problemática.

“Nos están afectando cada día más. No sé por qué no entienden. Nos siguen afectando más y van a acabar con nuestras casas. Se van a seguir derrumbando bardas y hasta que no pase una desgracia humana, entonces es cuando van a entender”, añadió.

Sobre las obras prometidas para poner fin a la problemática, luego de cinco años de reuniones, Martha Alicia señaló que recientemente sostuvieron un encuentro con representantes de la Federación, quienes les informaron que sí hay presupuesto contemplado, pero están a la espera de que el Gobierno Municipal logre los acuerdos necesarios con los terratenientes por donde atravesará la obra.

“Ya son solo cuatro las personas y se quedó en darnos una respuesta en diciembre, pero, mientras tanto, ellos siguen construyendo y dando permisos para que se construya. Mientras nosotros no tenemos permisos para construir bardas, ellos sí siguen dando permisos para realizar grandes complejos”, concluyó.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

