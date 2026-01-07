Prepara Ayuntamiento de Saltillo la verificación vehicular de transporte público y de personal

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Prepara Ayuntamiento de Saltillo la verificación vehicular de transporte público y de personal
    Las unidades del transporte de personal serán sometidas a verificación vehicular. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable coordinará con el IMMUS la revisión de camiones y unidades especializadas para reducir emisiones contaminantes

Emanuel Olache Valdés, titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo adelantó que se trabaja en coordinación con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) para iniciar verificaciones a unidades de transporte público y de personal, con el objetivo de detectar y atender vehículos altamente contaminantes.

“Vamos a empezar ya con los camiones de transporte público y de personal para que se pongan las pilas los que son altamente contaminantes”, dijo. Añadió que se busca avanzar hacia un transporte más ordenado y con menor impacto ambiental.

Recordó que las unidades del programa “Aquí vamos” ya fueron verificadas el año pasado y que el proceso continuará con el resto de los transportes que circulan en la ciudad. Además, anunció que la próxima semana comenzará a operar un nuevo centro de verificación en instalaciones del IMMUS.

Así mismo, el funcionario comentó que actualmente se realiza la revisión de alrededor de 100 vehículos diarios en los centros de verificación vehicular, dijo, como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

