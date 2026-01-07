Prepara Ayuntamiento de Saltillo la verificación vehicular de transporte público y de personal

Emanuel Olache Valdés, titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo adelantó que se trabaja en coordinación con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) para iniciar verificaciones a unidades de transporte público y de personal, con el objetivo de detectar y atender vehículos altamente contaminantes.

“Vamos a empezar ya con los camiones de transporte público y de personal para que se pongan las pilas los que son altamente contaminantes”, dijo. Añadió que se busca avanzar hacia un transporte más ordenado y con menor impacto ambiental.

Recordó que las unidades del programa “Aquí vamos” ya fueron verificadas el año pasado y que el proceso continuará con el resto de los transportes que circulan en la ciudad. Además, anunció que la próxima semana comenzará a operar un nuevo centro de verificación en instalaciones del IMMUS.

Así mismo, el funcionario comentó que actualmente se realiza la revisión de alrededor de 100 vehículos diarios en los centros de verificación vehicular, dijo, como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire en la ciudad.