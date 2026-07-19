Preparatorias privadas en Saltillo elevan 34% sus colegiaturas desde 2024

En 2024, el costo promedio mensual de una preparatoria privada era de 2 mil 694.38 pesos. Para 2025 incluso se observó una ligera reducción, al ubicarse en 2 mil 529.79 pesos; sin embargo, en 2026 el promedio aumentó hasta 3 mil 608.96 pesos.

Estudiar la preparatoria en una institución privada de Saltillo cuesta hoy casi 34 por ciento más que hace dos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que señalan que el bachillerato fue el nivel educativo que registró el mayor incremento en las colegiaturas de escuelas particulares entre 2024 y 2026.

El incremento acumulado respecto a 2024 fue de 914.58 pesos mensuales, equivalente a un alza de 33.9 por ciento.

Además del aumento en el promedio, el precio máximo registrado mostró un crecimiento considerable. Mientras en 2024 la colegiatura más alta reportada por el INEGI era de 3 mil 666.67 pesos, para 2026 alcanzó los 7 mil 650 pesos mensuales, más del doble.

Pese al incremento en los costos, la educación privada mantiene una participación importante en este nivel. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación de Coahuila, durante los últimos tres ciclos escolares alrededor del 25 por ciento de la matrícula de Educación Media Superior correspondió a instituciones particulares.

Para el ciclo escolar 2025-2026, la cobertura estatal de Educación Media Superior alcanzó el 75.11 por ciento. En ese mismo periodo, las preparatorias públicas atendieron a tres de cada cuatro estudiantes, mientras que el sector privado concentró el 24.4 por ciento de la matrícula, una proporción que se ha mantenido estable, aunque aún por debajo del 27 por ciento que registraba antes de la pandemia.