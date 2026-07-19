Preparatorias privadas en Saltillo elevan 34% sus colegiaturas desde 2024

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    Preparatorias privadas en Saltillo elevan 34% sus colegiaturas desde 2024
    Las colegiaturas de preparatoria en escuelas privadas de Saltillo aumentaron casi 34 por ciento entre 2024 y 2026, mientras que las mensualidades más altas superan ya los 7 mil 600 pesos. IA

El bachillerato fue el nivel educativo privado con el mayor incremento en colegiaturas en Saltillo, donde las mensualidades ya alcanzan hasta 7 mil 650 pesos

Estudiar la preparatoria en una institución privada de Saltillo cuesta hoy casi 34 por ciento más que hace dos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que señalan que el bachillerato fue el nivel educativo que registró el mayor incremento en las colegiaturas de escuelas particulares entre 2024 y 2026.

En 2024, el costo promedio mensual de una preparatoria privada era de 2 mil 694.38 pesos. Para 2025 incluso se observó una ligera reducción, al ubicarse en 2 mil 529.79 pesos; sin embargo, en 2026 el promedio aumentó hasta 3 mil 608.96 pesos.

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El incremento acumulado respecto a 2024 fue de 914.58 pesos mensuales, equivalente a un alza de 33.9 por ciento.

Además del aumento en el promedio, el precio máximo registrado mostró un crecimiento considerable. Mientras en 2024 la colegiatura más alta reportada por el INEGI era de 3 mil 666.67 pesos, para 2026 alcanzó los 7 mil 650 pesos mensuales, más del doble.

Pese al incremento en los costos, la educación privada mantiene una participación importante en este nivel. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación de Coahuila, durante los últimos tres ciclos escolares alrededor del 25 por ciento de la matrícula de Educación Media Superior correspondió a instituciones particulares.

Para el ciclo escolar 2025-2026, la cobertura estatal de Educación Media Superior alcanzó el 75.11 por ciento. En ese mismo periodo, las preparatorias públicas atendieron a tres de cada cuatro estudiantes, mientras que el sector privado concentró el 24.4 por ciento de la matrícula, una proporción que se ha mantenido estable, aunque aún por debajo del 27 por ciento que registraba antes de la pandemia.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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