Proyectan plan de difusión para Ruta Recreativa al sur de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz informó que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) continúa con los estudios para establecer el recorrido de la Ruta Recreativa Sur. Dijo que la intención es conectar el Biblioparque Sur con la Unidad Deportiva Carlos R. González, en una zona donde también se ubican el Yaqui Heredia y el Ramón Mendoza.

“Es aquí, en la parte de atrás de esta Unidad Deportiva Carlos R. González, entre el Biblioparque Sur y esta zona, donde queremos desarrollarla de la mejor manera”, comentó el alcalde. Añadió que el plan contempla una estrategia de difusión para involucrar a los vecinos y fomentar la convivencia dominical.

Según Díaz González, todavía se deben definir los horarios y días de operación. Aseguró que la idea es trabajar de manera conjunta con Comercio Municipal y con los líderes del mercadito que se instala en el área para evitar afectaciones.

El alcalde mencionó que algunas de las direcciones del Ayuntamiento participarán en la planeación para garantizar seguridad y logística durante los cierres parciales de calles. Afirmó que el objetivo de la ruta es abrir espacios para la convivencia y las actividades deportivas y culturales en el sur de la ciudad.

“Lo que buscamos es que la gente pueda tomar las calles y tener recreación, convivencia, deporte y cultura”, concluyó. En agosto, el IMPLAN había adelantado que se realizaría una prueba piloto durante el último trimestre del año para evaluar la viabilidad del recorrido.