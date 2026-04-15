Rechazan a pacientes en short, tirantes o huaraches en hospital 1 del IMSS en Saltillo

De acuerdo con su testimonio, acudió durante las primeras horas del día al área de consulta del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, ubicado sobre la calzada Antonio Narro, donde un guardia le impidió el ingreso por vestir short.

Una derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo reportó que el pasado lunes le fue negado el acceso a un servicio de salud debido a que, según personal de seguridad, no cumplía con el código de vestimenta.

La joven explicó que se dirigía al área de patologías como parte del seguimiento a un diagnóstico que requiere tratamiento específico.

“El guardia solo me dijo que no podía entrar en short. Está poco más arriba de la rodilla”, dijo la joven quien prefirió guardar su nombre en el anonimato.

Al respecto, VANGUARDIA consultó a la vocería del Instituto Mexicano del Seguro Social en su delegación de Coahuila, quienes advirtieron que si bien el servicio no puede negarse a los derechohabientes, sí existe vigente un código de vestimenta.

“Dentro de los reglamentos de seguridad de las instituciones de salud, no se permite el ingreso en shorts, playeras de tirantes o huaraches”, confirmó la vocería del instituto.

De acuerdo con la delegación, esta medida responde a motivos de prevención sanitaria, con el fin de evitar posibles riesgos de contagio por exposición de la piel.

“Es por cuestiones de infectocontagiosidad en áreas de piel expuestas”, indicó el IMSS.