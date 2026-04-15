Rechazan a pacientes en short, tirantes o huaraches en hospital 1 del IMSS en Saltillo

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Rechazan a pacientes en short, tirantes o huaraches en hospital 1 del IMSS en Saltillo
    El hecho ocurrió en el Hospital General de Zona No. 1 sobre la calzada Antonio Narro. OMAR SAUCEDO

Derechohabiente denunció que le negaron el acceso por su vestimenta.

Una derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo reportó que el pasado lunes le fue negado el acceso a un servicio de salud debido a que, según personal de seguridad, no cumplía con el código de vestimenta.

De acuerdo con su testimonio, acudió durante las primeras horas del día al área de consulta del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, ubicado sobre la calzada Antonio Narro, donde un guardia le impidió el ingreso por vestir short.

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La joven explicó que se dirigía al área de patologías como parte del seguimiento a un diagnóstico que requiere tratamiento específico.

“El guardia solo me dijo que no podía entrar en short. Está poco más arriba de la rodilla”, dijo la joven quien prefirió guardar su nombre en el anonimato.

Al respecto, VANGUARDIA consultó a la vocería del Instituto Mexicano del Seguro Social en su delegación de Coahuila, quienes advirtieron que si bien el servicio no puede negarse a los derechohabientes, sí existe vigente un código de vestimenta.

“Dentro de los reglamentos de seguridad de las instituciones de salud, no se permite el ingreso en shorts, playeras de tirantes o huaraches”, confirmó la vocería del instituto.

De acuerdo con la delegación, esta medida responde a motivos de prevención sanitaria, con el fin de evitar posibles riesgos de contagio por exposición de la piel.

“Es por cuestiones de infectocontagiosidad en áreas de piel expuestas”, indicó el IMSS.

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Sin embargo, la ciudadana a quien le negaron el paso este lunes, fue consultada sobre si había identificado algún anuncio de advertencia sobre el código de vestimenta, y mencionó que en ningún lado, por lo menos visible, se expone esta advertencia que podría tomar por sorpresa a personas que acuden desde lugares alejados y ejidos de Saltillo.

Cabe recordar que, a finales de 2025, una situación similar se registró en el Hospital General de Saltillo, donde se generó debate por la supuesta prohibición del uso de pijamas, versión que posteriormente fue desestimada.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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