Recibe Saltillo a alcalde de Austin; revisan agenda conjunta

El edil destacó que el encuentro contempla actividades en la Presidencia Municipal, así como una agenda que incluye eventos culturales y deportivos, entre ellos la inauguración de la temporada de los Saraperos de Saltillo.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, confirmó la visita de su homólogo de Austin, Texas, Kirk Watson, con quien sostendrá reuniones de trabajo para fortalecer la relación entre ambas ciudades.

Durante el anuncio, Díaz González calificó a Saltillo como “la capital más segura de México” y subrayó la importancia de mantener vínculos con ciudades del sur de Estados Unidos.

REFUERZAN ABASTO DE AGUA

En otro tema, el alcalde recordó que este año se prevé incorporar más de 300 litros por segundo a la red de abasto mediante la habilitación de nuevos pozos en distintos sectores de la ciudad.

“Hay que estar muy conscientes también del abatimiento que tienen los pozos en diferentes sectores”, indicó.

ALZA EN ASFALTO PRESIONA OBRAS

Respecto a la obra pública, Díaz González también retomó la advertencia de que el precio del asfalto ha registrado incrementos superiores al 30 por ciento, influido por el costo internacional del petróleo.

Indicó que esta situación ha obligado a ajustar estrategias para evitar afectaciones en la programación de obras. “Estamos haciendo estrategias para no perjudicar la calendarización de obras”, afirmó.