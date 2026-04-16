Recibe Saltillo a alcalde de Austin; revisan agenda conjunta

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Recibe Saltillo a alcalde de Austin; revisan agenda conjunta
    Autoridades municipales han sostenido encuentros con sus homólogos de Texas (especialmente de Houston y Austin) a fin de establecer lazos y generar sinergia. CORTESÍA

Visita incluye reuniones de trabajo y actividades culturales en la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó la visita de su homólogo de Austin, Texas, Kirk Watson, con quien sostendrá reuniones de trabajo para fortalecer la relación entre ambas ciudades.

El edil destacó que el encuentro contempla actividades en la Presidencia Municipal, así como una agenda que incluye eventos culturales y deportivos, entre ellos la inauguración de la temporada de los Saraperos de Saltillo.

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Durante el anuncio, Díaz González calificó a Saltillo como “la capital más segura de México” y subrayó la importancia de mantener vínculos con ciudades del sur de Estados Unidos.

REFUERZAN ABASTO DE AGUA

En otro tema, el alcalde recordó que este año se prevé incorporar más de 300 litros por segundo a la red de abasto mediante la habilitación de nuevos pozos en distintos sectores de la ciudad.

“Hay que estar muy conscientes también del abatimiento que tienen los pozos en diferentes sectores”, indicó.

ALZA EN ASFALTO PRESIONA OBRAS

Respecto a la obra pública, Díaz González también retomó la advertencia de que el precio del asfalto ha registrado incrementos superiores al 30 por ciento, influido por el costo internacional del petróleo.

Indicó que esta situación ha obligado a ajustar estrategias para evitar afectaciones en la programación de obras. “Estamos haciendo estrategias para no perjudicar la calendarización de obras”, afirmó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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