Reducción de jornada laboral beneficiará a 120 mil trabajadores en Saltillo: ARHCOS

El presidente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) expuso que cerca del 60 por ciento de los 200 mil trabajadores representados en la Asociación actualmente trabajan una jornada completa de 48 horas, por lo que les beneficiará directamente.

La reducción de la jornada laboral que comenzará a aplicarse el próximo año generará un impacto cultural y tendrá una repercusión mucho mayor a la esperada por las empresas, advirtió Miguel Ángel Muñoz Betancourt.

Agregó que los trabajadores llevan décadas acostumbrados a una modalidad de 48 horas, por lo que el tiempo libre extra cambiará la dinámica laboral.

“Creo que va a haber un impacto cultural e incluso vamos a ver en algunos casos trabajadores que van a poder considerar tener hasta dos empleos. Y esto no porque vaya a haber una reducción en los salarios, sino porque va a haber esa posibilidad”, expuso.

En la Región Sureste de Coahuila, enfocada principalmente en la industria automotriz, las compañías han comenzado a trabajar desde principios de año para adaptar sus operaciones a la nueva disposición oficial que les exige cubrir el tiempo continuo.

Contrario a los rumores sobre posibles recortes de personal para ajustar los presupuestos ante la reducción de horas, el experto descartó despidos y proyectó un aumento en la demanda de mano de obra en la región.

“Si lo que no quiero es pagar tiempo extraordinario, si lo que quiero es cumplir con la jornada, entonces voy a tener que cubrir con una o dos cuadrillas más. ¿En qué se traduce esto? En la contratación de mayor personal”, afirmó.

En ese sentido, también descartó que existan reducciones salariales. El representante de ARHCOS enfatizó que la reforma aplica para todos los patrones, desde grandes fábricas hasta locales comerciales, consultorios médicos, restaurantes y tiendas de abarrotes.

En este sentido, lamentó que muchos pequeños negocios desconocen los lineamientos legales, mientras que las empresas que ya operan en la informalidad simplemente sumarán una ilegalidad más a sus operaciones diarias.

Sobre la implementación, aclaró que el primer turno impactado será el diurno, que bajará a 46 horas, mientras que el mixto y el nocturno se ajustarán de manera escalonada hasta llegar a las 40 horas en el año 2030.

CINCO PUNTOS DE IMPACTO

Ante este escenario de transformaciones, el presidente de ARHCOS detalló cinco puntos clave sobre el impacto en los que las empresas de la región ya están trabajando para poder cumplir cabalmente con la ley.

El primer aspecto es el rediseño de turnos, debido a que las horas actuales de trabajo ya no permitirán cubrir las 24 horas del día operando bajo los mismos esquemas de logística.

Como segundo punto se encuentra el costeo de las operaciones, con el objetivo de calcular financieramente cuánto impactará esta reducción en la productividad de cada compañía y los posibles pagos extra.

El tercer elemento es la revisión documental, que obliga a actualizar de manera rigurosa los contratos individuales, colectivos, reglamentos interiores de trabajo y políticas de tiempo extraordinario.

El cuarto punto corresponde al registro electrónico, una nueva obligación legal para que las autoridades federales puedan fiscalizar las jornadas de todos los colaboradores, sin importar si son sindicalizados o de confianza.

Finalmente, el quinto impacto radica en la comunicación interna, indispensable para explicar a los trabajadores por qué la reducción de horas será escalonada entre los distintos turnos y así evitar confusiones operativas, concluyó.