Refuerza Saltillo limpieza del paso peatonal en Nuevo Aurora
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El alcalde Javier Díaz impulsa mejoras en espacios públicos para garantizar seguridad, limpieza y bienestar de las familias en colonias y vialidades de Saltillo.
Con el propósito de mejorar la accesibilidad y seguridad para las familias saltillenses, el Gobierno Municipal intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en diversos espacios públicos de la ciudad.
Como parte de estas acciones, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de deshierbe y retiro de basura en el paso peatonal que conecta a las colonias Bonanza y Nuevo Aurora, ubicado entre las calles Celestina y Abelardo Rodríguez, al oriente de Saltillo.
TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Las labores se llevaron a cabo por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
Las tareas incluyeron la eliminación de maleza y materiales que obstruyen el tránsito, lo que permitió recuperar la visibilidad, el orden y la movilidad en un punto de alto flujo para vecinas, vecinos, estudiantes y adultos mayores.
El Gobierno Municipal destacó que la limpieza de estos espacios también favorece la imagen urbana y reduce riesgos sanitarios al evitar la proliferación de mosquitos y fauna nociva.
De manera paralela, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable mantiene acciones similares en más de 80 pasos peatonales ubicados en colonias como Morelos, Nuevo Atardecer, Pueblo Insurgente y Anáhuac, con el objetivo de elevar la calidad de vida de miles de habitantes.
TE PUEDE INTERESAR: Más de 900 plazas de Saltillo reciben mantenimiento integral con el programa ‘Aquí Andamos’
MEJORAN SEGURIDAD Y ÁREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES
En la colonia Jardín del Lago, el personal de “Aquí Andamos” también llevó a cabo trabajos de limpieza y deshierbe en respuesta a reportes recibidos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil” (844-160-08-08). Las brigadas retiraron maleza, basura y objetos que bloqueaban andadores, bancas y zonas de convivencia.
Estas acciones buscan prevenir focos de infección, mejorar la visibilidad, evitar accidentes y reducir la presencia de fauna nociva, en beneficio directo de niñas, niños, adultos mayores y personas que utilizan estos espacios recreativos.
EMBELLECER EL BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA
Además, el Ayuntamiento reforzó las labores de embellecimiento del bulevar Venustiano Carranza, donde personal del Vivero Municipal realiza la siembra de cientos de plantas de nochebuena en el camellón central, en el tramo comprendido entre las calles Salvador González Lobo y Canadá.
El Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar estas plantas, que forman parte esencial del ambiente y espíritu navideño en la ciudad.
Las brigadas de “Aquí Andamos” continúan el llenado y mantenimiento de las fuentes ornamentales en plazas y áreas verdes municipales, con el fin de conservar su atractivo visual y ofrecer espacios públicos más agradables para las familias y visitantes de Saltillo.