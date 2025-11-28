Refuerza Saltillo limpieza del paso peatonal en Nuevo Aurora

Con el propósito de mejorar la accesibilidad y seguridad para las familias saltillenses, el Gobierno Municipal intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en diversos espacios públicos de la ciudad.

Como parte de estas acciones, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de deshierbe y retiro de basura en el paso peatonal que conecta a las colonias Bonanza y Nuevo Aurora, ubicado entre las calles Celestina y Abelardo Rodríguez, al oriente de Saltillo.

Las labores se llevaron a cabo por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Las tareas incluyeron la eliminación de maleza y materiales que obstruyen el tránsito, lo que permitió recuperar la visibilidad, el orden y la movilidad en un punto de alto flujo para vecinas, vecinos, estudiantes y adultos mayores.