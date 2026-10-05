Registran escuelas de Saltillo ausentismo de hasta 70% por lluvias

Tras las lluvias registradas durante el fin de semana y los escurrimientos ocasionados, escuelas de educación básica de Saltillo registraron un importante ausentismo durante el turno matutino de este lunes. El mayor número de faltas se presentó en preescolar y primaria baja, es decir, entre primero y tercer grado. De acuerdo con docentes consultados, en algunos grupos de primaria baja asistieron apenas tres alumnos por salón, mientras que en cuarto, quinto y sexto grado se reportó un ausentismo de más de la mitad de los estudiantes.

En preescolar, el ausentismo alcanzó aproximadamente entre 70 y hasta 90 por ciento en algunos grupos. Aunque durante este lunes la lluvia disminuyó y en algunas zonas de la ciudad incluso salió el sol, docentes señalaron que los encharcamientos y las condiciones de las calles pudieron ser algunas de las razones por las que los alumnos no acudieron a clases. De acuerdo con el protocolo de la Secretaría de Educación de Coahuila, cuando menos de la mitad de un grupo asiste a clases presenciales, no se aborda contenido nuevo y se realizan actividades de repaso y regularización.

Además del ausentismo, algunas escuelas registraron afectaciones en sus instalaciones. La Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila informó que hasta el momento solo se tiene un reporte en Saltillo, correspondiente a la Escuela Centenario, donde se realizó una impermeabilización con recursos del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), pero el trabajo presentó problemas. Por otra parte, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una disminución de las lluvias a partir de este martes, aunque se mantendrán los cielos nublados en la Región Sureste durante los próximos días.

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