Registran escuelas de Saltillo ausentismo de hasta 70% por lluvias

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    Registran escuelas de Saltillo ausentismo de hasta 70% por lluvias
    En ciertos salones de primaria baja acudieron apenas tres alumnos durante el turno matutino. ESPECIAL

Una escuela reportó afectaciones derivadas de una mala impermeabilización.

Tras las lluvias registradas durante el fin de semana y los escurrimientos ocasionados, escuelas de educación básica de Saltillo registraron un importante ausentismo durante el turno matutino de este lunes.

El mayor número de faltas se presentó en preescolar y primaria baja, es decir, entre primero y tercer grado. De acuerdo con docentes consultados, en algunos grupos de primaria baja asistieron apenas tres alumnos por salón, mientras que en cuarto, quinto y sexto grado se reportó un ausentismo de más de la mitad de los estudiantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lluvias-por-frente-frio-mantienen-en-alerta-a-coahuila-DK23928649

En preescolar, el ausentismo alcanzó aproximadamente entre 70 y hasta 90 por ciento en algunos grupos.

Aunque durante este lunes la lluvia disminuyó y en algunas zonas de la ciudad incluso salió el sol, docentes señalaron que los encharcamientos y las condiciones de las calles pudieron ser algunas de las razones por las que los alumnos no acudieron a clases.

De acuerdo con el protocolo de la Secretaría de Educación de Coahuila, cuando menos de la mitad de un grupo asiste a clases presenciales, no se aborda contenido nuevo y se realizan actividades de repaso y regularización.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lluvias-en-saltillo-provocan-baches-y-activan-trabajos-de-prevencion-vial-y-pluvial-direccion-de-obras-publicas-FL23931217

Además del ausentismo, algunas escuelas registraron afectaciones en sus instalaciones. La Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila informó que hasta el momento solo se tiene un reporte en Saltillo, correspondiente a la Escuela Centenario, donde se realizó una impermeabilización con recursos del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), pero el trabajo presentó problemas.

Por otra parte, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una disminución de las lluvias a partir de este martes, aunque se mantendrán los cielos nublados en la Región Sureste durante los próximos días.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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