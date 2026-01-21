Rutas alimentadoras de Saltillo estrenarán nomenclatura

Saltillo
/ 21 enero 2026
    Rutas alimentadoras de Saltillo estrenarán nomenclatura
    La reconfiguración del sistema de transporte público contempla 24 rutas base y 32 servicios alimentadores, que comenzarán a operar de manera gradual a lo largo del año en distintas cuencas de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA

No revive trayectos antiguos, responde a un modelo de demanda y mantendrá a los actuales concesionarios bajo nuevas reglas de operación, explicó el IMMUS

La reconfiguración del sistema de transporte público en Saltillo incluirá una nueva nomenclatura para las rutas alimentadoras, diseñada para que los usuarios identifiquen con mayor claridad el territorio que atiende cada recorrido y su sentido de operación. El esquema comenzará a aplicarse conforme se pongan en marcha las primeras rutas bajo este modelo.

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa, explicó que la nomenclatura estará compuesta por letras y números. “Lo que tiene son dos letras: la primera identifica que es una ruta y la segunda el alcance metropolitano; en el caso de Saltillo será RS”, dijo.

A partir de ahí, cada ruta incorporará tres dígitos relacionados con lo que llaman “cuencas”, que corresponden a zonas territoriales definidas a partir del origen de los viajes. El primer número indica la cuenca a la que da servicio el recorrido, mientras que los siguientes ayudan a identificar el sentido del trayecto, ya sea de norte a sur u oriente a poniente. “RS 111 va a ser seguramente la primera que vean”, ejemplificó.

De la Rosa aclaró que este cambio no implica revivir rutas tradicionales como las que operaban con numeración histórica. “No es que vayamos a revivir la ruta 10. Está diseñado en función de la demanda pronosticada por el modelo de transporte”, comentó. Aunque algunas rutas podrán parecerse a trayectos actuales, la mayoría tendrá trazos nuevos, calles distintas y distancias diferentes.

En total, el sistema contempla 24 rutas base, algunas con variantes operativas, lo que da como resultado 32 servicios alimentadores. Estas rutas serán operadas por los concesionarios actuales, ya que el modelo legal no se modifica. Lo que cambia es la lógica de diseño y evaluación del servicio. “El diseño es el mismo que usamos para Aquí Vamos Gratis; en cuanto entra en operación una ruta, comienzan las mediciones”, explicó.

La implementación de las alimentadoras se realizará por fases y por cuencas a lo largo de este año. El objetivo del municipio es avanzar al menos en tres de las cinco fases previstas. Aunque aún no se ha anunciado un calendario puntual, el IMMUS ya trabaja con los participantes de las primeras etapas para definir recorridos.

Finalmente, el funcionario adelantó que la explicación detallada de la nomenclatura se reforzará conforme arranquen las rutas. “Cuando se lancen las primeras alimentadoras formales, no solo bajo este diseño de nombres sino de operación, estaremos explicando cómo funciona”, aseguró.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

