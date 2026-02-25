Sacerdotes de la Diócesis de Saltillo se actualizan ante las reformas tributarias SAT 2026

En Saltillo, la Iglesia Católica no solo desempeña una misión espiritual, sino que también participa activamente en la vida social y económica del País, actuando como un catalizador de solidaridad y apoyo a los sectores más vulnerables.

A través de parroquias, diócesis y obras sociales, los recursos que administra se traducen en inversión humana y ayuda humanitaria, canalizada a programas de asistencia, educación, atención a personas en situación de vulnerabilidad y acciones comunitarias que fortalecen el tejido social.

Este martes, la curia diocesana asistió a un curso de capacitación sobre las reformas fiscales, para actualizarse en nuevos reglamentos impuestos por el SAT.

En el ámbito legal, las asociaciones religiosas operan bajo un marco normativo que exige transparencia y cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria, incluyendo la presentación de la declaración informativa anual. Este proceso no solo responde a una disposición jurídica, sino que legitima el actuar institucional de la Iglesia dentro del Estado mexicano.