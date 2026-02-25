Sacerdotes de la Diócesis de Saltillo se actualizan ante las reformas tributarias SAT 2026

Saltillo
/ 25 febrero 2026
    Sacerdotes de la Diócesis de Saltillo se actualizan ante las reformas tributarias SAT 2026
    Los sacerdotes fueron capacitados sobre las reformas tributarias del SAT. CORTESÍA

La Iglesia Católica cumple obligaciones fiscales ante el SAT y transforma sus recursos en apoyo humanitario, reafirmando su compromiso social y ciudadano

En Saltillo, la Iglesia Católica no solo desempeña una misión espiritual, sino que también participa activamente en la vida social y económica del País, actuando como un catalizador de solidaridad y apoyo a los sectores más vulnerables.

A través de parroquias, diócesis y obras sociales, los recursos que administra se traducen en inversión humana y ayuda humanitaria, canalizada a programas de asistencia, educación, atención a personas en situación de vulnerabilidad y acciones comunitarias que fortalecen el tejido social.

Este martes, la curia diocesana asistió a un curso de capacitación sobre las reformas fiscales, para actualizarse en nuevos reglamentos impuestos por el SAT.

En el ámbito legal, las asociaciones religiosas operan bajo un marco normativo que exige transparencia y cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria, incluyendo la presentación de la declaración informativa anual. Este proceso no solo responde a una disposición jurídica, sino que legitima el actuar institucional de la Iglesia dentro del Estado mexicano.

$!Las actualizaciones buscan que los sacerdotes y contadores de las parroquias conozcan la normatividad sobre la transparencia en el uso de recursos.
Las actualizaciones buscan que los sacerdotes y contadores de las parroquias conozcan la normatividad sobre la transparencia en el uso de recursos. CORTESÍA

El cumplimiento de estas responsabilidades reafirma que la fe y el compromiso ciudadano no son excluyentes, sino complementarios en la construcción del bien común. Así lo sintetiza la máxima de Juan Bosco, conocido como Don Bosco: “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

De esta manera, la Iglesia Católica en México proyecta una imagen de corresponsabilidad social, donde la dimensión espiritual se acompaña de prácticas institucionales transparentes y apegadas a la ley, contribuyendo tanto al desarrollo comunitario como al fortalecimiento de la cultura cívica.

Temas


Reforma Fiscal
Religión
Sacerdotes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

