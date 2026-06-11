Saltillo ampliará horarios de rutas RS-211 y RS-714 para poder disfrutar del FUTFEST; habrá recorrido nocturno

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, informó que ambas rutas extenderán su horario de servicio. Además, la ruta RS-714 modificará temporalmente su recorrido para llegar directamente al Biblioparque Norte y facilitar el acceso de los asistentes al festival.

Con el objetivo de facilitar la movilidad de quienes asistan al FUTFEST, el Gobierno Municipal de Saltillo ampliará los horarios de operación de las rutas RS-211 y RS-714 durante los fines de semana en que se desarrollen actividades en el Biblioparque Norte.

El funcionario detalló que los viernes y sábados se habilitarán corridas extraordinarias cada 30 minutos, con salidas desde el Biblioparque Norte a las 10:30, 11:00, 11:30 y 12:00 de la noche para la ruta RS-211 Norte-Sur y para la ruta RS-714 en sus recorridos Oriente y Poniente.

Añadió que los domingos habrá corridas adicionales a las 9:30, 10:00, 10:30 y 11:00 de la noche para estas mismas rutas.

Víctor de la Rosa explicó que el horario habitual de operación concluye a las 10:30 de la noche, por lo que estas corridas permitirán atender la demanda de transporte que se genere al finalizar las transmisiones de partidos, conciertos y demás actividades programadas dentro del FUTFEST Saltillo 2026.

Indicó que estas acciones forman parte de la coordinación entre dependencias municipales para brindar una mejor experiencia a quienes asistan al evento.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las familias para disfrutar de las actividades del FUTFEST Saltillo 2026, contando con opciones de transporte que faciliten su traslado y regreso a casa.