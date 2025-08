Saltillo: analizan modificación al bulevar Francisco Coss, que incluiría nuevo carril

El gobierno municipal analiza la posibilidad de implementar un par vial entre las calles Francisco Coss y Presidente Cárdenas, como parte de los estudios que realiza sobre movilidad urbana en Saltillo. La propuesta, según se dijo, plantea reorganizar los sentidos de circulación para mejorar el flujo en esa zona, sin que ello signifique dejar de lado otras formas de desplazamiento.

Aunque todavía no hay una decisión tomada, el alcalde Javier Díaz González expuso uno de los escenarios que están en análisis, el cual contempla que Francisco Coss tenga tres carriles en un solo sentido —de oriente a poniente— y que el cuarto carril se utilice exclusivamente para transporte público en sentido contrario. En cuanto a Presidente Cárdenas, permanecería con el flujo actual: de poniente a oriente.

Díaz González subrayó que aún no hay una definición, y que la decisión dependerá de los resultados de los estudios técnicos en curso. “No estoy diciendo que Francisco Coss pueda ser todos los cuatro carriles de oriente a poniente, pero a lo mejor sí pueden ser tres carriles y dejar un carril para tema de transporte público”.

La posible ubicación de la estación del tren de pasajeros en el cruce de Francisco Coss con Isidro López y Emilio Carranza es uno de los elementos que se están tomando en cuenta. Sin embargo, el alcalde aclaró que el rediseño vial no depende de esa obra en particular, sino del análisis del flujo vehicular y la conectividad en el sector.

Otro de los factores que se están considerando es la sincronización de semáforos en ambas vialidades, como medida para agilizar el tránsito. “La clave en Presidente Cárdenas, al igual que en Francisco Coss, sería una muy buena sincronización de los semáforos para poder agilizar la movilidad”.

El alcalde señaló que Francisco Coss y Presidente Cárdenas se están consolidando como arterias de alto tránsito y podrían funcionar como rutas troncales para el transporte público. “Prácticamente se están convirtiendo en el centro de la ciudad... es un punto de encuentro bastante interesante para ir hacia el oriente, el poniente, el centro, el sur o el norte”.

Enfatizó que cualquier decisión deberá alinearse con una visión integral de movilidad, que no priorice al vehículo particular por encima de otros modos de transporte. “El proyecto integral va encaminado en el peatón, en el ciclista, en el transporte público y, por último, en el vehículo particular”. Añadió que en las próximas semanas podrían hacer un anuncio formal sobre los ajustes que se definan para esta zona de la ciudad.