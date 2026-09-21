Saltillo: ‘Aquí Vamos Gratis’ acumula 6.7 millones de pasajes

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    Saltillo: ‘Aquí Vamos Gratis’ acumula 6.7 millones de pasajes
    El programa podría alcanzar cerca de siete millones de pasajes al cierre de septiembre. CORTESÍA

El programa está por cumplir un año y representa un ahorro de más de 90 millones de pesos para los usuarios

A casi un año de su puesta en marcha, el programa Aquí Vamos Gratis acumula más de 6.7 millones de pasajes y se espera que alcance cerca de siete millones al finalizar septiembre, informó Javier Díaz, alcalde de Saltillo.

Además, señaló que el programa ha representado un ahorro de más de 90 millones de pesos para las familias usuarias, recursos que permanecen en los hogares y pueden destinarse a otras necesidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillenses-ahorran-801-millones-de-pesos-con-aqui-vamos-gratis-GB22890226

Como ejemplo, mencionó el caso de estudiantes que han señalado que se ahorran alrededor de 500 pesos a la semana, así como familias que reportan un ahorro de entre siete mil y ocho mil pesos al mes en sus gastos de movilidad.

Díaz también compartió el caso de familias que habían hecho un esfuerzo para adquirir un automóvil y que, después de utilizar Aquí Vamos Gratis, decidieron venderlo y destinar el dinero obtenido a otros proyectos, como la remodelación de sus viviendas.

El programa contempla rutas troncales gratuitas y rutas alimentadoras, estas últimas sujetas a ajustes en sus recorridos para atender las necesidades de los usuarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/plantan-60-arboles-en-bosque-lineal-urbano-de-saltillo-AH23601908

El alcalde explicó que se han modificado algunos trayectos de las rutas alimentadoras para pasar por colonias donde los habitantes han solicitado el servicio o donde anteriormente existían recorridos que dejaron de operar. “Es un gran programa que ha mejorado muchísimo la movilidad en Saltillo”, afirmó.

El alcalde agregó que las rutas alimentadoras continúan incrementando su número de pasajeros semana tras semana y adelantó que se seguirán implementando acciones en materia de movilidad durante lo que resta de la administración.

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Javier Díaz González

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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