Saltillenses ahorran 80.1 millones de pesos con ‘Aquí Vamos Gratis’

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Saltillo
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    Saltillenses ahorran 80.1 millones de pesos con ‘Aquí Vamos Gratis’
    El programa opera mediante cuatro rutas troncales que recorren distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

El ahorro corresponde a más de 5.9 millones de traslados gratuitos realizados por la ciudadanía

El programa “Aquí Vamos Gratis” ha permitido a las y los saltillenses generar un ahorro de 80.1 millones de pesos, derivado de más de 5.9 millones de traslados realizados en alguna de las cuatro rutas troncales que recorren la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz González.

El presidente municipal destacó que este beneficio representa un apoyo directo para la economía de las familias, al permitir que los recursos que anteriormente destinaban al transporte puedan ser utilizados en otros gastos de la vida cotidiana.

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“Sin duda, este ha sido un gran beneficio para las familias saltillenses, que han podido destinar lo que utilizaban para el transporte a otros rubros de su vida diaria, mejorando así su calidad de vida”, refirió.

Javier Díaz recordó que Aquí Vamos Gratis comenzó operaciones el 1 de octubre de 2025, con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y desde entonces se ha consolidado como una alternativa de movilidad gratuita para las familias de Saltillo.

$!El sistema cuenta con 35 unidades, cada una con capacidad para 77 pasajeros.
El sistema cuenta con 35 unidades, cada una con capacidad para 77 pasajeros. CORTESÍA

Actualmente, el programa mantiene en funcionamiento cuatro rutas troncales: Norte-Sur, Sur-Norte, Oriente-Poniente y Poniente-Oriente, con una cobertura que permite que uno de cada cinco saltillenses se encuentre a una distancia caminable de alguna de ellas.

Las rutas operan con 35 unidades, cada una con capacidad para 77 pasajeros, y cuentan con servicios como aire acondicionado y wifi, además de rampas de acceso universal para facilitar el traslado de personas con discapacidad o movilidad reducida.

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El alcalde invitó a las y los saltillenses a utilizar las rutas troncales de Aquí Vamos Gratis como una alternativa para reducir los gastos de transporte y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento de la economía familiar.

Con más de 5.9 millones de viajes registrados, el programa se mantiene como una de las estrategias municipales orientadas a facilitar la movilidad y generar beneficios económicos directos para la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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