Saltillenses ahorran 80.1 millones de pesos con ‘Aquí Vamos Gratis’

El programa “Aquí Vamos Gratis” ha permitido a las y los saltillenses generar un ahorro de 80.1 millones de pesos, derivado de más de 5.9 millones de traslados realizados en alguna de las cuatro rutas troncales que recorren la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz González. El presidente municipal destacó que este beneficio representa un apoyo directo para la economía de las familias, al permitir que los recursos que anteriormente destinaban al transporte puedan ser utilizados en otros gastos de la vida cotidiana.

“Sin duda, este ha sido un gran beneficio para las familias saltillenses, que han podido destinar lo que utilizaban para el transporte a otros rubros de su vida diaria, mejorando así su calidad de vida”, refirió. Javier Díaz recordó que Aquí Vamos Gratis comenzó operaciones el 1 de octubre de 2025, con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y desde entonces se ha consolidado como una alternativa de movilidad gratuita para las familias de Saltillo.

Actualmente, el programa mantiene en funcionamiento cuatro rutas troncales: Norte-Sur, Sur-Norte, Oriente-Poniente y Poniente-Oriente, con una cobertura que permite que uno de cada cinco saltillenses se encuentre a una distancia caminable de alguna de ellas. Las rutas operan con 35 unidades, cada una con capacidad para 77 pasajeros, y cuentan con servicios como aire acondicionado y wifi, además de rampas de acceso universal para facilitar el traslado de personas con discapacidad o movilidad reducida.

El alcalde invitó a las y los saltillenses a utilizar las rutas troncales de Aquí Vamos Gratis como una alternativa para reducir los gastos de transporte y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento de la economía familiar. Con más de 5.9 millones de viajes registrados, el programa se mantiene como una de las estrategias municipales orientadas a facilitar la movilidad y generar beneficios económicos directos para la población.