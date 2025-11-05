Saltillo: atienden a 470 alumnos en la Tercera Brigada de Salud Escolar en Loma Linda
Durante tres días, estudiantes de la primaria Miguel Ángel Talamás Dieck recibirán consultas médicas, vacunas y revisiones visuales gratuitas
Con el propósito de prevenir enfermedades y acercar servicios básicos de salud, Cáritas de Saltillo realizó la Tercera Brigada de Salud Escolar en la primaria Miguel Ángel Talamás Dieck, en la colonia Loma Linda. La jornada se lleva a cabo del 5 al 7 de noviembre e incluye consultas médicas, vacunación y revisiones visuales.
En esta edición se brinda atención a 470 niñas y niños de nivel primaria. Es la tercera brigada que Cáritas organiza en distintos planteles de la ciudad como parte de su programa permanente de salud escolar, y en esta ocasión alrededor de 150 menores recibirán lentes de manera gratuita tras su valoración oftálmica.
TE PUEDE INTERESAR: Aparece área de “Chiriwillos” en Google Maps al sur de Saltillo
Durante la inauguración participaron representantes de Cáritas de Saltillo, del Club Rotario Industrial y del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de personal de la Facultad de Medicina de la UAdeC y de Óptica Polans, quienes colaboran en la atención médica y visual.
“Cada brigada recuerda que el derecho a la salud empieza en la infancia. Cuando una niña o un niño recibe acompañamiento y prevención, se construyen comunidades más saludables y solidarias”, comentó Alondra Mata Loyola, directora de Cáritas de Saltillo.
A lo largo de la jornada, estudiantes pasan por distintos módulos donde se les toman medidas de peso y talla, se revisa su salud visual y se aplican vacunas. También se entrega medicamento y se ofrece orientación a docentes y familias sobre detección temprana de enfermedades.
Las brigadas buscan fortalecer el bienestar escolar y atender a comunidades educativas en situación de vulnerabilidad mediante acciones coordinadas entre instituciones, voluntariado y personal médico.