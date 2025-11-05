Saltillo: atienden a 470 alumnos en la Tercera Brigada de Salud Escolar en Loma Linda

Con el propósito de prevenir enfermedades y acercar servicios básicos de salud, Cáritas de Saltillo realizó la Tercera Brigada de Salud Escolar en la primaria Miguel Ángel Talamás Dieck, en la colonia Loma Linda. La jornada se lleva a cabo del 5 al 7 de noviembre e incluye consultas médicas, vacunación y revisiones visuales.

En esta edición se brinda atención a 470 niñas y niños de nivel primaria. Es la tercera brigada que Cáritas organiza en distintos planteles de la ciudad como parte de su programa permanente de salud escolar, y en esta ocasión alrededor de 150 menores recibirán lentes de manera gratuita tras su valoración oftálmica.

