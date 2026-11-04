Saltillo: Celebra 30 aniversario la Infoteca Central de la UAdeC

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    Saltillo: Celebra 30 aniversario la Infoteca Central de la UAdeC
    Ernesto Hernández Bustos presentó fotografías, planos y documentos históricos durante los festejos por los 30 años de la Infoteca Central. CORTESÍA

Fotografías, planos y documentos originales forman parte de una investigación presentada durante los festejos por el aniversario del recinto

Como parte de las actividades por el 30 aniversario de la Infoteca Central de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el investigador Ernesto Hernández Bustos presentó la charla “Libros y laberintos: de la filosofía de San Benito”, en la que compartió documentos, fotografías y materiales originales que permiten reconstruir la historia de este espacio universitario.

La exposición reunió imágenes de distintas etapas de construcción del edificio, planos arquitectónicos, publicaciones periódicas y documentos relacionados con la creación de la Universidad y su posterior autonomía, así como registros de la participación de empresas y dependencias universitarias en el desarrollo del inmueble.

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Durante la presentación, que contó con la asistencia del coordinador de Infotecas Centrales, Salvador Zamora Trujillo, personal de la dependencia, representantes de otras infotecas y estudiantes de escuelas y facultades de la Unidad Camporredondo, Hernández Bustos explicó que el proyecto de investigación comenzó hace aproximadamente dos años y requirió seis meses de búsqueda y revisión de archivos.

$!La investigación permitió recuperar materiales originales sobre la construcción del edificio y la historia de la UAdeC.
La investigación permitió recuperar materiales originales sobre la construcción del edificio y la historia de la UAdeC. CORTESÍA

Entre los materiales recuperados destacó documentos y publicaciones con firmas de personajes relacionados con la arquitectura y la historia universitaria, entre ellos Pedro Ramírez Vázquez, además de registros sobre el escudo institucional y sus antecedentes.

LOS ARCHIVOS COMO PATRIMONIO UNIVERSITARIO

La charla también abordó los vínculos entre las bibliotecas, la literatura, la filosofía y las artes, mediante referencias a autores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, William Shakespeare, Umberto Eco, Sor Juana Inés de la Cruz y Virginia Woolf, así como a personajes de Mafalda.

A partir de estas referencias, el investigador reflexionó sobre el simbolismo de los libros, los espejos, los laberintos y el conocimiento, y destacó que gran parte de las imágenes utilizadas en su presentación pertenecen al acervo físico de la propia Infoteca.

$!Fotografías y publicaciones resguardadas en la Infoteca forman parte de la memoria documental de la Universidad.
Fotografías y publicaciones resguardadas en la Infoteca forman parte de la memoria documental de la Universidad. CORTESÍA

“Todas estas imágenes están aquí en la Infoteca, a excepción de dos o tres que se descargaron de internet; todas las demás existen en físico y forman parte de sus archivos”, explicó.

Hernández Bustos señaló que estos materiales no sólo tienen valor histórico, sino que también pueden convertirse en herramientas para nuevas investigaciones y la construcción de relatos, al permitir interpretaciones desde disciplinas como la literatura, la semiótica y la hermenéutica.

Al concluir la actividad, Salvador Zamora Trujillo entregó, a nombre de la UAdeC, un reconocimiento al investigador por su participación en el programa conmemorativo.

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO

Como parte de la celebración, se realizó la tradicional pastelada a las 10:30 horas y, al mediodía, la premiación de las almas.

$!Salvador Zamora Trujillo entregó un reconocimiento al investigador Ernesto Hernández Bustos por su participación en las actividades conmemorativas.
Salvador Zamora Trujillo entregó un reconocimiento al investigador Ernesto Hernández Bustos por su participación en las actividades conmemorativas. CORTESÍA

El programa continuará este jueves 5 de noviembre, a las 10:30 horas, con la charla “Biblioteca de escritores coahuilenses”, impartida por el doctor Horacio Cárdenas Zardoni.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se llevará a cabo una callejoneada con la Tuna Universitaria en Camporredondo y, a las 18:00 horas, una gala de aniversario con la Compañía de Ópera de Saltillo.

Para el viernes 6 de noviembre está prevista, durante la mañana, la conferencia “La inteligencia artificial en el contexto de la educación superior: retos y oportunidades”, a cargo del doctor Gabriel Pérez Salazar.

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