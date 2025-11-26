Saltillo: ‘Aquí Vamos Gratis’ rebasa el millón de pasajes

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Saltillo: 'Aquí Vamos Gratis' rebasa el millón de pasajes
    La meta inicial de usuarios para el cierre del año fue superada.

El alcalde adelantó que el uso de las dos rutas troncales ha permitido un ahorro mensual aproximado de 9 millones de pesos para las personas usuarias.

Saltillo superó el millón de pasajes gratuitos en las dos rutas troncales del sistema “Aquí Vamos”, desde su puesta en marcha. La proyección es alcanzar 1 millón 300 mil viajes para diciembre, fecha en que se presentará el informe municipal, adelantó el alcalde Javier Díaz González.

Según dijo, este volumen de usuarios ha generado un ahorro aproximado de 9 millones de pesos mensuales entre quienes utilizan el servicio, considerando una tarifa promedio de 15 pesos. De acuerdo con el edil, este comportamiento reafirma que el modelo busca convertirse en una estrategia financiera que reduzca la presión para futuros incrementos en el costo del transporte.

Además, señaló que el crecimiento en la demanda será clave para que las rutas alimentadoras, alternas y circuitos radiales logren consolidarse como una opción viable de movilidad, al tiempo que se mantendrá la gratuidad del sistema. Indicó que el objetivo es que más personas opten por este esquema en lugar del transporte convencional.

Agregó que las nuevas unidades ofrecen una experiencia distinta al usuario, al contar con características como accesibilidad de cama baja, climatización y conexión a internet, lo que —dijo— ha influido en que más personas se sumen al uso cotidiano del sistema.

Cabe recordar que el informe ante Cabildo se realizará el 8 de diciembre, mientras que el ejercicio ciudadano está programado para el día 9, donde se darán a conocer los avances en materia de movilidad y otros rubros de la administración municipal.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

