$!Saltillo: convocan al Primer Coloquio de Ciencias Físico-Matemáticas en la UAdeC

Saltillo
/ 6 marzo 2026
    El encuentro académico se realizará en agosto de 2026 en la Unidad Camporredondo. ARCHIVO

Actividad académica reunirá a estudiantes de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado para exponer proyectos e investigaciones en modalidades de conferencia y cartel

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Unidad Sureste, lanzó la convocatoria para participar en el Primer Coloquio de Ciencias Físico-Matemáticas, encuentro académico que se desarrollará el 24 de agosto de 2026 en el edificio “A” de la Unidad Camporredondo.

La actividad busca reunir a jóvenes interesados en la generación y difusión de conocimiento científico, brindando un espacio donde puedan compartir ideas, proyectos y resultados iniciales de investigación.

La invitación está dirigida a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado pertenecientes a instituciones de educación media superior y superior que deseen fortalecer sus habilidades de divulgación científica mediante presentaciones en formato de conferencia o cartel.

ESPACIO ACADÉMICO PARA PRESENTAR INVESTIGACIONES

Durante el coloquio se recibirán trabajos vinculados con distintos campos del conocimiento científico, tanto en enfoques teóricos como aplicados.

Entre las áreas contempladas en matemáticas se encuentran álgebra, cálculo diferencial e integral, geometría y topología, optimización, análisis matemático, probabilidad y estadística, matemáticas discretas, modelación y simulación, así como computación y programación orientadas a esta disciplina.

En el caso de la física, se consideran temas como mecánica clásica, electromagnetismo, termodinámica, óptica, física moderna —incluyendo relatividad y mecánica cuántica—, física experimental, astrofísica, cosmología y física computacional.

PARTICIPACIÓN ABIERTA A PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS

Los organizadores también informaron que se aceptarán propuestas interdisciplinarias, siempre que estén sustentadas en fundamentos teóricos de estas áreas del conocimiento.

Esto permitirá integrar proyectos vinculados con disciplinas como química, biología, ciencias de la salud, arquitectura o ingeniería, donde los principios físico-matemáticos desempeñan un papel central.

El registro para participar permanecerá abierto hasta el 27 de marzo de 2026, y las personas interesadas pueden solicitar información adicional a través del correo electrónico coloquio.cfimat@gmail.com.

