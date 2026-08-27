Saltillo: desmontan cerro de la Batalla de La Angostura: ‘es una deshonra a la memoria’

La extracción de material pétreo sobre la carretera Saltillo-Zacatecas ha provocado la destrucción progresiva de las colinas donde se libró la Batalla de La Angostura, al sur de Saltillo. Carlos Recio Dávila, historiador y académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), expuso que la zona ha sufrido modificaciones y recortes en su terreno desde la década de los noventa, situación que se agravó en 2008 y que actualmente continúa con las obras viales.

“A nivel simbólico es una deshonra a la memoria histórica de nuestro país, al heroísmo que tuvo lugar de cerca de 12 mil 500 mexicanos muy mal armados, mal pertrechados, con hambre y con sed”, señaló. De acuerdo con el académico, en los últimos años se ha destruido casi en su totalidad la loma ubicada en el extremo sur del campo de batalla, de la cual apenas queda visible alrededor de 10 por ciento de su relieve original. Fotografías recientes tomadas por VANGUARDIA documentan trabajos con maquinaria pesada en lo que, de acuerdo con Recio Dávila, fue la retaguardia mexicana, sitio donde el general Antonio López de Santa Anna dirigió las operaciones durante la tarde del 23 y la mañana del 24 de febrero de 1847.

Agregó que en este punto se encontraba emplazada la artillería nacional, al mando de los generales Corona y Vallarta, además de ser una de las trincheras donde participó el histórico Batallón de San Patricio, conformado por irlandeses. “Ahí tuvieron lugar cerca de 12 mil 500 mexicanos muy mal armados, mal pertrechados, con hambre y con sed y que, finalmente, aunque ganaron tres posiciones enemigas y prácticamente la mayor parte de los combates, no pudieron mantenerse por más tiempo”, señaló el historiador. Además, expuso que el desmonte imposibilita el estudio del episodio histórico, pues elimina los vestigios geográficos del campo de batalla. Señaló que es común que estudiantes militares estadounidenses acudan al sitio para estudiar la batalla de primera mano.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, encargada de la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas, aseguró a VANGUARDIA que el desmonte ubicado a orillas de la vialidad no forma parte de las obras de la dependencia. PREVALECEN INTERESES ECONÓMICOS Por su parte, Mauricio González Puente, presidente del Patronato del Museo de la Batalla de La Angostura, advirtió que los intereses económicos están prevaleciendo sobre la ecología y el patrimonio histórico que debe preservarse en la región.

“Sacan y sacan camiones. Ahorita, todos los terraplenes, todas las terracerías de la carretera están tapando arroyos; es pura tierra que están llevando de ahí. Están devastando el lugar”, expuso González Puente. El titular del patronato explicó que actualmente trabajan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Cultura y la Embajada de Irlanda para concretar un museo de sitio, proyecto que, afirmó, actualmente se encuentra directamente amenazado.

“En unos pocos días, o un mes o dos que tienen trabajando esa pedrera, ya están tumbando y llevan la mitad del cerro, y en ese lugar es precisamente donde estaban las baterías, donde estaba la artillería mexicana”, comentó. Ante esta situación, los integrantes del Patronato del Museo de La Angostura sostuvieron una reunión para preparar un oficio dirigido a autoridades municipales, estatales y federales, en el que exigirán detener de inmediato la extracción de tierra y material pétreo. “Estamos tratando nosotros de que sea también un área de reserva histórica a través de un decreto nacional. Las autoridades, en este caso las estatales, debieran tomar conciencia y actuar como les corresponde”, concluyó González Puente.