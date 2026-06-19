Saltillo: Buscan apoyo del Consulado de EU para modernizar el Museo de la Angostura

El Museo de la Batalla de la Angostura busca acceder a recursos del Consulado de Estados Unidos para impulsar un proyecto de modernización y remodelación de sus instalaciones, al cumplirse 25 años de funcionamiento sostenido principalmente mediante aportaciones privadas y donaciones de ciudadanos interesados en preservar la historia regional. La tarde de este viernes, la cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Melissa A. Bishop, visitó el recinto ubicado en el Centro Histórico de Saltillo, donde integrantes del patronato y especialistas presentaron una propuesta para fortalecer la oferta museográfica y mejorar la conservación de las piezas históricas que resguarda el espacio.

Mauricio González, presidente del Patronato del Museo de la Angostura, destacó que el recinto se ha mantenido gracias al respaldo de personas interesadas en conservar el patrimonio histórico relacionado con la batalla de 1847. “El Museo de la Angostura se ha mantenido con aportaciones privadas, gracias a amigos y amantes de la historia que desean preservar este legado, porque es parte de nuestra cultura, tanto mexicana como estadounidense”, señaló. Durante la presentación, Arturo González, director del Museo del Desierto, explicó que la propuesta contempla incorporar herramientas tecnológicas e interactivas que permitan a los visitantes comprender mejor el contexto histórico de la batalla y sus consecuencias para ambos países.

Indicó que el objetivo es transformar la experiencia del visitante mediante recursos museográficos que narren los acontecimientos desde las perspectivas de México y Estados Unidos, además de hacer más atractivo el recorrido para nuevos públicos. Por su parte, el historiador saltillense Carlos Recio señaló que el proyecto busca fortalecer la comprensión de una etapa histórica compartida entre ambas naciones, sin promover confrontaciones.

“En realidad, lo que buscamos con el museo no es confrontar a los dos países, sino reconocer un momento histórico que, después de más de 170 años, prácticamente nos hermana, a pesar de que dio origen a una nueva frontera”, expresó. Añadió que el museo conserva documentos, libros y artefactos relacionados con la guerra entre México y Estados Unidos, además de colecciones que actualmente se exhiben de manera temporal debido a las limitaciones de espacio.

Jerome Sherman, cónsul de Estados Unidos para Educación, Prensa y Cultura en Monterrey, informó que el proyecto fue inscrito en la convocatoria del Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural (AFCP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado y logró avanzar a la etapa final de selección. Explicó que la propuesta compite con proyectos de distintas partes del mundo y que, en caso de resultar beneficiada, podría recibir hasta 100 mil dólares para acciones de preservación y mejora del museo.

Sherman destacó que la Batalla de la Angostura representa un episodio relevante dentro de la historia compartida entre México y Estados Unidos, por lo que consideró importante impulsar iniciativas que permitan conservar y difundir este patrimonio histórico. El patronato informó que, independientemente del resultado de la convocatoria internacional, continuará la búsqueda de recursos para concretar el proyecto, incluyendo gestiones ante el Gobierno Municipal de Saltillo.

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