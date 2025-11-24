Saltillo: Disfrutan en Mirasierra del arte urbano con ‘La Ruta Más Creativa’

Niñas, niños, jóvenes y adultos de la colonia Mirasierra participaron en la más reciente edición de La Ruta Más Creativa, programa impulsado por el Gobierno Municipal de Saltillo a través del Instituto Municipal de Cultura, que acerca el arte urbano a distintos espacios públicos de la ciudad.

La actividad se llevó a cabo en la plaza Mirasierra Spurs, ubicada al oriente de Saltillo, la cual forma parte de las áreas intervenidas mediante la iniciativa Activa tu Parque, realizada con el apoyo del basquetbolista de la NBA, Harrison Barnes. Este espacio se convirtió en un punto de encuentro para familias y artistas urbanos que compartieron talentos, técnicas y experiencias.

La Ruta Más Creativa es coordinada por el área de Arte Urbano del Instituto Municipal de Cultura y busca promover la expresión artística dentro de las colonias, brindando oportunidades para que creadoras y creadores locales den a conocer su trabajo y convivan directamente con la comunidad.

Durante la jornada, niñas, niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar grafitis con sus nombres en hojas de máquina, guiados por artistas que les enseñaron técnicas básicas para iniciarse en este estilo creativo.