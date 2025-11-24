Saltillo: Disfrutan en Mirasierra del arte urbano con ‘La Ruta Más Creativa’

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Saltillo: Disfrutan en Mirasierra del arte urbano con ‘La Ruta Más Creativa’
    Artistas urbanos locales realizaron grafitis en paneles frente al público, mostrando todo el proceso creativo. FOTO: CORTESÍA

La edición más reciente se realizó en la plaza Mirasierra Spurs, intervenida previamente por Activa tu Parque

Niñas, niños, jóvenes y adultos de la colonia Mirasierra participaron en la más reciente edición de La Ruta Más Creativa, programa impulsado por el Gobierno Municipal de Saltillo a través del Instituto Municipal de Cultura, que acerca el arte urbano a distintos espacios públicos de la ciudad.

La actividad se llevó a cabo en la plaza Mirasierra Spurs, ubicada al oriente de Saltillo, la cual forma parte de las áreas intervenidas mediante la iniciativa Activa tu Parque, realizada con el apoyo del basquetbolista de la NBA, Harrison Barnes. Este espacio se convirtió en un punto de encuentro para familias y artistas urbanos que compartieron talentos, técnicas y experiencias.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Municipio amplía y rehabilita infraestructura social para sus habitantes

La Ruta Más Creativa es coordinada por el área de Arte Urbano del Instituto Municipal de Cultura y busca promover la expresión artística dentro de las colonias, brindando oportunidades para que creadoras y creadores locales den a conocer su trabajo y convivan directamente con la comunidad.

Durante la jornada, niñas, niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar grafitis con sus nombres en hojas de máquina, guiados por artistas que les enseñaron técnicas básicas para iniciarse en este estilo creativo.

$!El programa es organizado por el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura.
El programa es organizado por el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, artistas urbanos locales llevaron a cabo la elaboración de grafitis sobre paneles, permitiendo que los asistentes observaran todo el proceso en tiempo real. La actividad estuvo acompañada de música en vivo, creando un ambiente festivo y de convivencia familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan pavimentación con concreto hidráulico en Valle de las Flores, con una inversión de 7.4 mdp

El pasado 9 de noviembre, La Ruta Más Creativa se presentó en el Skate Park Saltillo 2000, al poniente de la ciudad. Además, el programa ha visitado espacios como la plaza Roma, Paseo Capital, la Alameda Zaragoza, la plaza Nueva Tlaxcala y ha formado parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2025.

El Instituto Municipal de Cultura adelantó que estas intervenciones continuarán en más colonias con el propósito de seguir promoviendo el arte urbano como herramienta de integración social y participación comunitaria.

Temas


Arte
Plazas Públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El vuelo, de poco más de una hora, promete dinamizar turismo y comercio entre ambas ciudades.

Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón
El gobernador anuncia un incremento presupuestal para fortalecer la infraestructura de seguridad en 2026.

Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026
La página oficial del Gobierno de Coahuila permanece en blanco con la leyenda “En mantenimiento”.

Sitio web oficial de Coahuila en blanco y fuera de servicio
Ex trabajadores de AHMSA avanzan por la carretera rumbo a Saltillo para exigir pagos pendientes tras tres años del cierre de la acerera.

Ex obreros de AHMSA marchan de Castaños rumbo a Saltillo para exigir pago de salarios y finiquitos (video)
Autoridades monitorean tramos carreteros en Coahuila ante posibles movilizaciones.

FGE: no hay bloqueos carreteros en Coahuila pese a protestas de transportistas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington el 29 de octubre del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

Por qué la economía estadounidense se ha mantenido más fuerte de lo esperado

true

Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’
true

Coahuila: Manolo Jiménez Salinas concluye el primer tercio de su gobierno