Saltillo: Disfrutan en Mirasierra del arte urbano con ‘La Ruta Más Creativa’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La edición más reciente se realizó en la plaza Mirasierra Spurs, intervenida previamente por Activa tu Parque
Niñas, niños, jóvenes y adultos de la colonia Mirasierra participaron en la más reciente edición de La Ruta Más Creativa, programa impulsado por el Gobierno Municipal de Saltillo a través del Instituto Municipal de Cultura, que acerca el arte urbano a distintos espacios públicos de la ciudad.
La actividad se llevó a cabo en la plaza Mirasierra Spurs, ubicada al oriente de Saltillo, la cual forma parte de las áreas intervenidas mediante la iniciativa Activa tu Parque, realizada con el apoyo del basquetbolista de la NBA, Harrison Barnes. Este espacio se convirtió en un punto de encuentro para familias y artistas urbanos que compartieron talentos, técnicas y experiencias.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Municipio amplía y rehabilita infraestructura social para sus habitantes
La Ruta Más Creativa es coordinada por el área de Arte Urbano del Instituto Municipal de Cultura y busca promover la expresión artística dentro de las colonias, brindando oportunidades para que creadoras y creadores locales den a conocer su trabajo y convivan directamente con la comunidad.
Durante la jornada, niñas, niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar grafitis con sus nombres en hojas de máquina, guiados por artistas que les enseñaron técnicas básicas para iniciarse en este estilo creativo.
Asimismo, artistas urbanos locales llevaron a cabo la elaboración de grafitis sobre paneles, permitiendo que los asistentes observaran todo el proceso en tiempo real. La actividad estuvo acompañada de música en vivo, creando un ambiente festivo y de convivencia familiar.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan pavimentación con concreto hidráulico en Valle de las Flores, con una inversión de 7.4 mdp
El pasado 9 de noviembre, La Ruta Más Creativa se presentó en el Skate Park Saltillo 2000, al poniente de la ciudad. Además, el programa ha visitado espacios como la plaza Roma, Paseo Capital, la Alameda Zaragoza, la plaza Nueva Tlaxcala y ha formado parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2025.
El Instituto Municipal de Cultura adelantó que estas intervenciones continuarán en más colonias con el propósito de seguir promoviendo el arte urbano como herramienta de integración social y participación comunitaria.