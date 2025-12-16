Saltillo: Entrega Javier Díaz repavimentación del bulevar Francisco I. Madero

Saltillo
/ 16 diciembre 2025
    Saltillo: Entrega Javier Díaz repavimentación del bulevar Francisco I. Madero
    El alcalde destacó que las obras se planean de forma estratégica para beneficiar a más ciudadanos. FOTO: CORTESÍA

La obra representó una inversión superior a los 7.2 millones de pesos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la obra de repavimentación del bulevar Francisco I. Madero, ubicado al sur de la ciudad, proyecto en el que se destinó una inversión superior a los 7.2 millones de pesos y que busca mejorar la movilidad y seguridad de uno de los principales corredores viales de ese sector.

Durante su mensaje, el edil reiteró que en su administración se trabaja para que todos los sectores de la ciudad se vean beneficiados con obras que impacten de manera directa en la calidad de vida de la población. Señaló que cada proyecto es planeado de forma estratégica para atender las necesidades reales de la ciudadanía y lograr un mayor alcance social.

Díaz González subrayó que esta obra responde a esa visión integral de desarrollo urbano y adelantó que se continuará impulsando infraestructura en distintos puntos de la capital coahuilense.

“Aquí vamos a seguir trabajando de la misma manera para beneficiar a todos los sectores de Saltillo; trabajamos en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar más oportunidades y mejor calidad de vida para la ciudadanía”, afirmó.

$!El proyecto busca mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida en ese sector de la ciudad.
El proyecto busca mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida en ese sector de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El alcalde agregó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para el próximo año se tienen contempladas múltiples obras orientadas a fortalecer la infraestructura urbana, mejorar vialidades y elevar el bienestar de las familias saltillenses.

En el evento, el diputado local Álvaro Moreira Valdés reconoció el trabajo realizado por el alcalde durante el primer año de su administración municipal y destacó su cercanía con la ciudadanía. “La entrega de la rehabilitación de este bulevar no solo es una obra de repavimentación, sino que representa mayor seguridad, más movilidad y más dignidad; el alcalde Javier Díaz sí cumple”, expresó el legislador.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que la repavimentación del bulevar Francisco I. Madero abarcó el tramo que va desde la Calzada Antonio Narro hasta el camino vecinal a General Cepeda, con una longitud aproximada de 1.3 kilómetros lineales.

Detalló que los trabajos incluyeron el retiro de la carpeta asfáltica anterior, labores de limpieza y la colocación de nuevo asfalto en una superficie de más de 25 mil 700 metros cuadrados, con una inversión total de 7.2 millones de pesos.

Vecinas y vecinos del sector manifestaron su satisfacción por la obra. Nora Rodríguez Pérez, habitante de la zona, señaló que la rehabilitación beneficia a colonias como 23 de Noviembre, Ampliación 23 de Noviembre, El Álamo, Nueva Jerusalén, Diana Laura Riojas y María del Carmen Cavazos, entre otras.

“Estamos muy contentos y agradecidos con el alcalde Javier Díaz por esta obra; ya nos hacía mucha falta tener este bulevar en mejores condiciones y se nota que el alcalde sí escucha nuestras necesidades”, expresó.

En la entrega de la obra también estuvieron presentes los regidores Eduardo Morelos Jiménez y Mario Mata Quintero, integrantes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, así como titulares de dependencias municipales y habitantes del sector beneficiado.

