Saltillo: Entrega Javier Díaz repavimentación del bulevar Francisco I. Madero

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la obra de repavimentación del bulevar Francisco I. Madero, ubicado al sur de la ciudad, proyecto en el que se destinó una inversión superior a los 7.2 millones de pesos y que busca mejorar la movilidad y seguridad de uno de los principales corredores viales de ese sector.

Durante su mensaje, el edil reiteró que en su administración se trabaja para que todos los sectores de la ciudad se vean beneficiados con obras que impacten de manera directa en la calidad de vida de la población. Señaló que cada proyecto es planeado de forma estratégica para atender las necesidades reales de la ciudadanía y lograr un mayor alcance social.

Díaz González subrayó que esta obra responde a esa visión integral de desarrollo urbano y adelantó que se continuará impulsando infraestructura en distintos puntos de la capital coahuilense.

“Aquí vamos a seguir trabajando de la misma manera para beneficiar a todos los sectores de Saltillo; trabajamos en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar más oportunidades y mejor calidad de vida para la ciudadanía”, afirmó.