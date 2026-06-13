Saltillo: Exhibirá Museo del Desierto en verano una colección de cabezas reducidas del Amazonas

Entre las novedades más llamativas figura una muestra de auténticas cabezas reducidas procedentes de la región amazónica de Sudamérica, piezas que han despertado interés internacional por su estrecha relación con antiguas prácticas rituales y guerreras de grupos indígenas de la selva.

Con una propuesta que combina historia, antropología, arqueología y paleontología, el Museo del Desierto, en Saltillo , prepara una de sus temporadas estivales más atractivas de los últimos años, en la que destacan exposiciones inéditas y la renovación de espacios emblemáticos para recibir a visitantes de todo el País.

Arturo González, director del Museo del Desierto, informó que estos ejemplares formarán parte de las exposiciones temporales que se presentarán durante el verano, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer de cerca objetos poco comunes dentro de los recintos culturales mexicanos.

Las llamadas “cabezas reducidas”, asociadas históricamente con la etnia Shuar, fueron utilizadas durante siglos como símbolos de prestigio, trofeos de combate o elementos ceremoniales. Aunque esta práctica desapareció hace décadas y actualmente está prohibida, algunas de estas piezas se conservan en museos especializados y colecciones antropológicas alrededor del mundo.

RENOVACIÓN CONSTANTE PARA SORPRENDER AL PÚBLICO

El directivo destacó que esta exhibición estará acompañada por una importante muestra de máscaras prehispánicas, así como por nuevas experiencias dentro de las áreas más visitadas del complejo museístico.

Entre los proyectos próximos a inaugurarse se encuentra la renovación de la popular Zona Dinos, espacio que incorporará nuevas piezas y contenidos para enriquecer el recorrido de los visitantes.

“Estamos preparando exposiciones muy interesantes y renovando distintas áreas del museo. Queremos que quienes nos visiten encuentren siempre algo nuevo y descubran más sobre nuestra historia natural y cultural”, señaló González.

El director expresó su confianza en que la temporada vacacional permita incrementar la afluencia de visitantes locales, nacionales e internacionales, al considerar que el recinto se ha consolidado como uno de los principales espacios de divulgación científica y cultural del País.

Subrayó además que la misión del museo va más allá de exhibir colecciones, pues busca generar conciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio natural, histórico y paleontológico, fortaleciendo el vínculo entre la sociedad y la conservación del conocimiento.