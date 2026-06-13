Saltillo: Exhibirá Museo del Desierto en verano una colección de cabezas reducidas del Amazonas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Exhibirá Museo del Desierto en verano una colección de cabezas reducidas del Amazonas
    La renovada Zona Dinos sumará piezas inéditas y experiencias interactivas para enriquecer el recorrido familiar. CORTESÍA

Muestras antropológicas, piezas prehispánicas renovadas y experiencias interactivas fortalecerán la oferta cultural para vacacionistas

Con una propuesta que combina historia, antropología, arqueología y paleontología, el Museo del Desierto, en Saltillo, prepara una de sus temporadas estivales más atractivas de los últimos años, en la que destacan exposiciones inéditas y la renovación de espacios emblemáticos para recibir a visitantes de todo el País.

Entre las novedades más llamativas figura una muestra de auténticas cabezas reducidas procedentes de la región amazónica de Sudamérica, piezas que han despertado interés internacional por su estrecha relación con antiguas prácticas rituales y guerreras de grupos indígenas de la selva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-viste-pambolero-para-la-maxima-fiesta-del-mundo-IE21349991

Arturo González, director del Museo del Desierto, informó que estos ejemplares formarán parte de las exposiciones temporales que se presentarán durante el verano, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer de cerca objetos poco comunes dentro de los recintos culturales mexicanos.

Las llamadas “cabezas reducidas”, asociadas históricamente con la etnia Shuar, fueron utilizadas durante siglos como símbolos de prestigio, trofeos de combate o elementos ceremoniales. Aunque esta práctica desapareció hace décadas y actualmente está prohibida, algunas de estas piezas se conservan en museos especializados y colecciones antropológicas alrededor del mundo.

RENOVACIÓN CONSTANTE PARA SORPRENDER AL PÚBLICO

El directivo destacó que esta exhibición estará acompañada por una importante muestra de máscaras prehispánicas, así como por nuevas experiencias dentro de las áreas más visitadas del complejo museístico.

Entre los proyectos próximos a inaugurarse se encuentra la renovación de la popular Zona Dinos, espacio que incorporará nuevas piezas y contenidos para enriquecer el recorrido de los visitantes.

“Estamos preparando exposiciones muy interesantes y renovando distintas áreas del museo. Queremos que quienes nos visiten encuentren siempre algo nuevo y descubran más sobre nuestra historia natural y cultural”, señaló González.

El director expresó su confianza en que la temporada vacacional permita incrementar la afluencia de visitantes locales, nacionales e internacionales, al considerar que el recinto se ha consolidado como uno de los principales espacios de divulgación científica y cultural del País.

Subrayó además que la misión del museo va más allá de exhibir colecciones, pues busca generar conciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio natural, histórico y paleontológico, fortaleciendo el vínculo entre la sociedad y la conservación del conocimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Exposiciones
museos

Organizaciones


Mude

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trabajadores reportaron nuevas bajas laborales en el complejo automotriz de Ramos Arizpe durante la jornada de este jueves.

Nuevo despido de personal en GM planta Ramos Arizpe; segundo en lo que va del año (video)
La vida de Tivo no cabe en una sola palabra: tienda, campo, familia, marchas, ganado y memoria. Nació el 6 de septiembre de 1980 y en el rancho casi nadie le dice Primitivo: le dicen Tivo.

Crecer sin pedir permiso: la vida de Tivo, persona LGBTI+ en un rancho de Coahuila
El encarecimiento de los insumos para la construcción de casas ha impactado en los precios al público.

Se encarece mercado inmobiliario de Saltillo: la casa más barata está en 1.2 millones de pesos
Autoridades electoral deben definir si Congreso queda con 13 hombres y 12 mujeres o viceversa.

Pone paridad de género en vilo integración del Congreso de Coahuila
Martínez enlistó los beneficios que traerá para la región el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

Conectividad regional y seguridad: la visión de ‘paz’ que Valdemar Martínez busca para Nuevo León
true

¿En qué somos campeones del mundo?
true

El Mundial a la vuelta de la esquina
true

El fusilado