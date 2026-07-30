Saltillo: hasta el 21 de agosto recibirán propuestas para la Presea Manuel Acuña 2026

La presea está dirigida a personas creadoras, promotoras culturales y agrupaciones que hayan desarrollado una labor relevante en favor de las expresiones artísticas de Saltillo, ya sea de manera individual o colectiva.

El Gobierno Municipal de Saltillo abrió la convocatoria para que la ciudadanía proponga a personas candidatas a recibir la Presea Manuel Acuña 2026, reconocimiento que busca distinguir a quienes han destacado por su trayectoria en la creación y promoción del arte y la cultura en el municipio.

Las propuestas podrán presentarse hasta el próximo 21 de agosto en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la Presidencia Municipal, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Además, la ciudadanía podrá realizar el registro a través del portal oficial del Ayuntamiento de Saltillo, www.saltillo.gob.mx, disponible las 24 horas.

De acuerdo con la convocatoria, las personas aspirantes o propuestas podrán participar en la categoría En Vida, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones para ser inscritas se encuentra contar con nacionalidad mexicana; haber nacido en Saltillo o acreditar una residencia mínima de cinco años ininterrumpidos en el municipio a la fecha de emisión de la convocatoria; no haber recibido anteriormente la Presea Manuel Acuña; y contar con una trayectoria sobresaliente o haber realizado actividades relevantes relacionadas con la creación y promoción del arte y la cultura.

Asimismo, las personas candidatas no deberán estar inscritas en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres ni en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.