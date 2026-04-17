Saltillo: Invertirán 62 mdp en última fosa del relleno sanitario

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Saltillo: Invertirán 62 mdp en última fosa del relleno sanitario
    Esta nueva fosa que se construirá dará un “respiro” al tiradero municipal al menos hasta 2030. Especial

El Gobierno Municipal emitió el fallo para la construcción de la fosa número ocho que dará servicio hasta el año 2030

El pasado 14 de abril de 2026, el Gobierno Municipal de Saltillo emitió el fallo de la licitación pública para la construcción de la fosa número ocho del relleno sanitario de la ciudad.

La empresa Obras Triturados y Asfaltos S.A. de C.V. resultó ganadora para ejecutar los trabajos de infraestructura, con una propuesta económica de 62 millones 645 mil 990 pesos con 36 centavos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-lanzan-licitacion-para-construir-ultima-fosa-del-relleno-sanitario-BB19815037

Dicha cantidad incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y representa la inversión destinada a lo que será la última etapa de crecimiento del actual sitio de disposición de residuos sólidos.

El contrato entre la autoridad municipal y la constructora inició formalmente el miércoles 15 de abril, de acuerdo con información del propio Ayuntamiento.

Asimismo, se informó que se prevé que el lunes 20 de abril la empresa comience con el movimiento de maquinaria pesada y personal, para iniciar las labores de excavación y preparación del terreno.

Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Primarios del municipio, detalló que esta nueva infraestructura es necesaria debido al acelerado crecimiento en la generación de basura registrado en la capital de Coahuila.

$!Ante el crecimiento en los desechos que se generan en la ciudad, el relleno sanitario ha quedado corto.
Ante el crecimiento en los desechos que se generan en la ciudad, el relleno sanitario ha quedado corto. Archivo

“Pasamos de recolectar 400 toneladas diarias a un promedio de 860 toneladas en los últimos trece años”, señaló el funcionario en entrevista a principios de febrero.

Asimismo, expuso que el promedio de basura generada por cada habitante de Saltillo aumentó 50 por ciento en poco más de una década, lo que ha reducido la vida útil de las fosas anteriores.

“Hoy, cada saltillense genera en promedio 1.2 kilogramos de desechos al día”, afirmó entonces.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-proyecta-nuevo-relleno-sanitario-ante-fin-de-vida-util-del-actual-sistema-DK19573275

El funcionario señaló que este incremento se debe principalmente a nuevos hábitos de consumo y al uso de una mayor cantidad de empaques y embalajes en los productos.

SITIO AL LÍMITE EN 2030

La construcción de la fosa número ocho permitirá extender la vida útil del actual relleno sanitario por aproximadamente tres años adicionales a lo proyectado originalmente.

Con esta obra, se estima que el recinto ubicado en la carretera a Torreón alcance su máxima capacidad de almacenamiento para el año 2030, sin posibilidad de mayores ampliaciones en ese predio.

BUSCAN TERRENO PARA NUEVO SITIO

Ante el inminente fin de la vida útil del sistema actual, el director de Infraestructura y Obra Pública municipal, Antonio Nerio Maltos, señaló que ya se analizan alternativas a futuro.

El funcionario indicó que se requiere un nuevo terreno para un relleno sanitario que cumpla con todas las normativas ambientales federales y estatales en los próximos años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-aumenta-50-basura-por-habitante-en-13-anos-relleno-al-limite-en-2030-PK19312379

“Ya estamos viendo opciones de predios, posiblemente hacia el sector poniente de la ciudad”, expuso a mediados de marzo.

El director detalló que el proyecto del nuevo recinto no solo contempla el confinamiento de residuos, sino también la integración de tecnologías para su tratamiento.

“Buscamos que el nuevo sitio cuente con procesos de reciclaje y aprovechamiento de biogás para generar energía”, afirmó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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