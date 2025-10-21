Saltillo invita a la comunidad a la ‘Ruta por Amor a la Salud’ con servicios gratuitos
El Gobierno Municipal de Saltillo organiza la ruta con servicios gratuitos para la comunidad
El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, extendió una invitación a todas las y los ciudadanos para participar en la “Ruta por Amor a la Salud”, un evento que ofrecerá servicios médicos y preventivos gratuitos en beneficio de la comunidad.
La actividad se llevará a cabo este domingo 26 de octubre, de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la explanada del Ateneo Fuente, ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, dentro del marco de la Ruta Recreativa.
Rubén Rodríguez Lindsay, director de Salud Pública Municipal, detalló que durante el evento se brindarán diversos servicios, que incluyen mastografías, electrocardiogramas y pruebas para detección de cáncer de piel. Asimismo, los asistentes podrán realizarse pruebas rápidas de VIH y hepatitis, así como exámenes de prevención de enfermedades cerebrovasculares.
Los servicios también contemplan antígeno prostático, pruebas COVID-19, examen de la vista, consultas de medicina general y pediátricas, así como detección y orientación nutricional, monitoreo de hipertensión y diabetes, prevención dental, evaluación bariátrica, espirometrías y pruebas de antígeno.
El director Rodríguez Lindsay indicó que la “Ruta por Amor a la Salud” incluirá asesoría y orientación psicológica, talleres de Conduce sin Alcohol y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pláticas preventivas y actividades lúdicas con la participación de botargas para toda la familia.
Además, los asistentes podrán llevar a sus mascotas para recibir vacunación antirrábica, desparasitación y baño garrapaticida, garantizando la salud de los animales de compañía en la ciudad.
Para quienes requieran servicios municipales adicionales, el evento contará con un módulo de credencialización para el programa “Aquí Vamos Gratis”, facilitando el acceso a los beneficios que ofrece el Gobierno de Saltillo a la comunidad.