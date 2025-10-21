Saltillo invita a la comunidad a la ‘Ruta por Amor a la Salud’ con servicios gratuitos

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Saltillo invita a la comunidad a la ‘Ruta por Amor a la Salud’ con servicios gratuitos
    El evento se llevará a cabo el domingo 26 de octubre, de 7:00 a 12:00 horas, en la explanada del Ateneo Fuente, en el cruce del bulevar V. Carranza y avenida Universidad. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo organiza la ruta con servicios gratuitos para la comunidad

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, extendió una invitación a todas las y los ciudadanos para participar en la “Ruta por Amor a la Salud”, un evento que ofrecerá servicios médicos y preventivos gratuitos en beneficio de la comunidad.

La actividad se llevará a cabo este domingo 26 de octubre, de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la explanada del Ateneo Fuente, ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, dentro del marco de la Ruta Recreativa.

TE PUDE INTERESAR: Inaugura UAdeC congreso sobre los retos y perspectivas de la justicia en México

Rubén Rodríguez Lindsay, director de Salud Pública Municipal, detalló que durante el evento se brindarán diversos servicios, que incluyen mastografías, electrocardiogramas y pruebas para detección de cáncer de piel. Asimismo, los asistentes podrán realizarse pruebas rápidas de VIH y hepatitis, así como exámenes de prevención de enfermedades cerebrovasculares.

Los servicios también contemplan antígeno prostático, pruebas COVID-19, examen de la vista, consultas de medicina general y pediátricas, así como detección y orientación nutricional, monitoreo de hipertensión y diabetes, prevención dental, evaluación bariátrica, espirometrías y pruebas de antígeno.

$!La actividad forma parte de la Ruta Recreativa, fomentando la salud y el bienestar de la población.
La actividad forma parte de la Ruta Recreativa, fomentando la salud y el bienestar de la población. FOTO: CORTESÍA

El director Rodríguez Lindsay indicó que la “Ruta por Amor a la Salud” incluirá asesoría y orientación psicológica, talleres de Conduce sin Alcohol y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pláticas preventivas y actividades lúdicas con la participación de botargas para toda la familia.

TE PUDE INTERESAR: Saltillo: entregan repavimentación del bulevar José María Rodríguez con inversión de 2.7 millones

Además, los asistentes podrán llevar a sus mascotas para recibir vacunación antirrábica, desparasitación y baño garrapaticida, garantizando la salud de los animales de compañía en la ciudad.

Para quienes requieran servicios municipales adicionales, el evento contará con un módulo de credencialización para el programa “Aquí Vamos Gratis”, facilitando el acceso a los beneficios que ofrece el Gobierno de Saltillo a la comunidad.

Temas


Salud

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros