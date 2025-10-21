Saltillo invita a la comunidad a la ‘Ruta por Amor a la Salud’ con servicios gratuitos

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, extendió una invitación a todas las y los ciudadanos para participar en la “Ruta por Amor a la Salud”, un evento que ofrecerá servicios médicos y preventivos gratuitos en beneficio de la comunidad.

La actividad se llevará a cabo este domingo 26 de octubre, de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la explanada del Ateneo Fuente, ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, dentro del marco de la Ruta Recreativa.

Rubén Rodríguez Lindsay, director de Salud Pública Municipal, detalló que durante el evento se brindarán diversos servicios, que incluyen mastografías, electrocardiogramas y pruebas para detección de cáncer de piel. Asimismo, los asistentes podrán realizarse pruebas rápidas de VIH y hepatitis, así como exámenes de prevención de enfermedades cerebrovasculares.

Los servicios también contemplan antígeno prostático, pruebas COVID-19, examen de la vista, consultas de medicina general y pediátricas, así como detección y orientación nutricional, monitoreo de hipertensión y diabetes, prevención dental, evaluación bariátrica, espirometrías y pruebas de antígeno.